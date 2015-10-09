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Левша Левша
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Southpaw Левша 2015 / США
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Левша»

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Влад 9 октября 2015, 16:49
Очень крутой фильм!!! 10 из 10!!
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Bandit 10 октября 2015, 16:16
Русский Рокки Бальбоа
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Ju 10 октября 2015, 16:16
Очень крутой фильм!!! 10 из 10!!
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Bbbugl 10 октября 2015, 16:18
Спортивные драмы в принципе строятся по одной схеме:история про славу-падение-возвращение,наличие антигероя,семейная мелодрама

Поэтому,наверное,основной залог успеха таких фильмов-выбор актера на гл.роль.И с этим здесь все в порядке,Джилленхол сыграл прекрасно,перевоплощение 100%
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Ната 10 октября 2015, 16:23
а где прокат то? Москва катает вовсю, а у нас когда?
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Ильяс 10 октября 2015, 16:23
Затянутый и сопливый как в мелодрамных сериалах фильм... Сюжет на 15 минут, а раааастяяянулиии то как!!!
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Леша 10 октября 2015, 16:23
не пойду на героя горбатой горы
10 октября 2015, 16:23 Ответить
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