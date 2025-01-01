Tick WillsБог, должно быть, задумал какой-то урок для меня. Только вот понять не могу — какой именно.
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Tick WillsНе позволяй ему это у тебя отнять. Не давай ему в голову залезть. У тебя есть один шанс. Иди левшой. Иди левшой ему в ж... У тебя есть шанс, выходи и... разбирайся с ним!
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Maureen HopeБилли Хоуп умеет принимать удары, но и сам не промах.
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Billy HopeКогда мне было двенадцать, была одна девчонка. Худая, с растрёпанными волосами, пережившая многое. Она была со мной, когда меня несколько раз сажали, и я знал, что она рядом. Без моей жены Морин меня бы здесь не было.
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Tick WillsЭти дети приходят сюда, я им говорю всякую чушь. «Всё будет хорошо». Ты можешь управлять своей судьбой. Ты можешь это контролировать, можешь то контролировать». А на самом деле ты ничего не контролируешь.
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Billy HopeЯ разберусь с правилами, чувак, я разберусь с ними.
Tick WillsНикаких игр, никаких опозданий. Ничего такого.
Billy HopeНет, серьёзно, что с твоим глазом? Что это такое?
Tick WillsЗлой голубоглазый дьявол отобрал его у меня.
Billy HopeЗнаешь, у тебя такое дело: один глаз будто затуманен, а другой — ясный. То затуманен, то ясен. Закроешь один — затуманен, закроешь другой — ясен.
Tick WillsБастер Куигли был никчёмным боксёром. Мы были в середине боя, и я его крошил, валил на пол. Вдруг он меня попал. Бах, правой. Я упал, глаз померк. Док сказал, что я больше никогда не смогу драться.
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Billy HopeЯ не могу потерять дочь. Я отдам тебе всё, что у меня есть.
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Jordan MainsКаждый раз, когда я видел, как ты дерёшься, ты заходил туда один. Каждый раз, когда ты кровоточил, ты проливал свою кровь. Когда ты садился на тот табурет, и казалось, что это смерть, и ты думал, что не сможешь встать, но ты вставал? Ты это сделал.