Каждый раз, когда я видел, как ты дерёшься, ты заходил туда один. Каждый раз, когда ты кровоточил, ты проливал свою кровь. Когда ты садился на тот табурет, и казалось, что это смерть, и ты думал, что не сможешь встать, но ты вставал? Ты это сделал.