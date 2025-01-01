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Киноафиша Фильмы Левша Цитаты из фильма Левша

Цитаты из фильма Левша

Billy Hope Боец знает только один способ работать
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Tick Wills Начинаем завтра.
Billy Hope Что, как тренировка?
Tick Wills Нет, печенье пекём.
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Tick Wills Бог, должно быть, задумал какой-то урок для меня. Только вот понять не могу — какой именно.
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Tick Wills Не позволяй ему это у тебя отнять. Не давай ему в голову залезть. У тебя есть один шанс. Иди левшой. Иди левшой ему в ж... У тебя есть шанс, выходи и... разбирайся с ним!
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Maureen Hope Билли Хоуп умеет принимать удары, но и сам не промах.
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Billy Hope Когда мне было двенадцать, была одна девчонка. Худая, с растрёпанными волосами, пережившая многое. Она была со мной, когда меня несколько раз сажали, и я знал, что она рядом. Без моей жены Морин меня бы здесь не было.
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Tick Wills Эти дети приходят сюда, я им говорю всякую чушь. «Всё будет хорошо». Ты можешь управлять своей судьбой. Ты можешь это контролировать, можешь то контролировать». А на самом деле ты ничего не контролируешь.
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Billy Hope Я разберусь с правилами, чувак, я разберусь с ними.
Tick Wills Никаких игр, никаких опозданий. Ничего такого.
Billy Hope Да ну на х#, я согласен.
Tick Wills Без мата. Я тебе сказал — без мата?
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Tick Wills Ого. Ты что, на кайфе?
Tick Wills Ты что, пьян?
Billy Hope Я в порядке, парень. Я — в полном порядке.
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Maureen Hope Хочешь со мной два раунда? Впечатляет.
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Angela Rivera Вы на каких-нибудь лекарствах?
Billy Hope Принял немного Адвила. Ты это запишешь?
Angela Rivera Ага.
Billy Hope "Он принял Адвил. Он не видит своего ребенка"?
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Angela Rivera Но я спрашиваю тебя... потому что скоро увидимся с Лейлой... и я хочу знать, в каком ты состоянии
Billy Hope [Злорадный смех] Я полный п##ц!
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Jordan Mains Билли, если это приносит деньги, значит, в этом есть смысл.
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Billy Hope Что ты пытаешься у меня спросить?
Tick Wills Что случилось?
Billy Hope Я же б#я просто... Я же тебе сказал...
Tick Wills Что ты сделал?
Billy Hope Почему ты всё время задаёшь мне этот вопрос?
Tick Wills Что случилось?
Billy Hope Я же только что сказал, что случилось.
Tick Wills Почему?
Billy Hope Я не могу тебе сказать почему. Что значит — почему?
Tick Wills Да забудь. Ты даже вопрос не слышишь.
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Tick Wills Ты в порядке? Как глаз?
Billy Hope Да. А у тебя как с глазом?
Tick Wills Теперь ты умничаешь.
Billy Hope Нет, серьёзно, что с твоим глазом? Что это такое?
Tick Wills Злой голубоглазый дьявол отобрал его у меня.
Billy Hope Знаешь, у тебя такое дело: один глаз будто затуманен, а другой — ясный. То затуманен, то ясен. Закроешь один — затуманен, закроешь другой — ясен.
Tick Wills Бастер Куигли был никчёмным боксёром. Мы были в середине боя, и я его крошил, валил на пол. Вдруг он меня попал. Бах, правой. Я упал, глаз померк. Док сказал, что я больше никогда не смогу драться.
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Billy Hope Я не могу потерять дочь. Я отдам тебе всё, что у меня есть.
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Jordan Mains Каждый раз, когда я видел, как ты дерёшься, ты заходил туда один. Каждый раз, когда ты кровоточил, ты проливал свою кровь. Когда ты садился на тот табурет, и казалось, что это смерть, и ты думал, что не сможешь встать, но ты вставал? Ты это сделал.
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Miguel 'Magic' Escobar Твоя сук@ сейчас не придёт тебя спасать.
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Tick Wills Я научу тебя кое-чему, чего ты раньше не знал. Это называется защита.
Billy Hope У меня есть защита.
Tick Wills Останавливать удары лицом — это не защита...
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Tick Wills Знаешь, что мне Хоппи сказал? «Ты — разрушитель мечт». Это как одна из тех игр, что они играют. Типа я — «Разрушитель мечт».
[оба начинают смеяться]
Tick Wills Это, знаешь, просто бред какой-то, да? Может, я должен научиться не быть разрушителем мечт. Понимаешь, о чём я?
Billy Hope А почему бы и нет?
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Billy Hope Да ну, Крондон тренирует меня? Вероятность один к миллиону.
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