«Босс-молокосос»: Рецензия Киноафиши

Малыши против песиков

Все семь лет своего существования (ах, простите, семь с половиной!) Тим Темплетон жил жизнью абсолютно счастливого пацана. Он дрался с пиратами, укрощал Кинг Конга, спасал родителей из брюха саблезубой акулы… Родители, кстати, Тиму достались что надо. Они, конечно, с утра до ночи вкалывали на работе – трудились на благо некой компании «Песико», производящей щенят. Однако юный бутуз всегда знал, что он обожаем, а значит, сказка на ночь и песенка из репертуара «Битлов» в качестве колыбельной ему гарантированы.

Кадр и фильма «Босс-молокосос»

Но вот в одно не самое прекрасное утро Тим выглядывает в окно – а у дома такси. Из машины выходит младенец – очень странный младенец: в костюмчике и с портфелем. И направляется тот младенец прямо к подъезду Тима. Так у победителя пиратов и у укротителя динозавров появился маленький брат. И теперь песенки и сказки достаются только ему. Про Тима словно забыли. Мало того – этот молокосос как-то очень странно себя ведет: вечно треплется с кем-то по телефону и устраивает сомнительного характера совещания с совершенно посторонними малышами…

Кадр и фильма «Босс-молокосос»

Думаю, что с основной командой авторов «Босса» вы немного знакомы. Режиссер Том МакГрат работал на съемках франшизы «Мадагаскар», сценаристу Майклу МакКаллерсу обязан своим существованием небезызвестный Остин Пауэрс. Поэтому было вполне логично ожидать от «Босса» чего-нибудь интересного. Оправдались ли ожидания? Если честно, то, наверное, что да. Хотя без огрех, конечно, не обошлось. Основной и, пожалуй, главный плюс «Босса» - почти полностью оригинальный сценарий (исключение – конвейер по производству младенцев, нечто подобное встречалось не один раз, например, в «Аистах»). Причем, чувствуется, что сценарист – мастер по забегам на длинные дистанции: он не вываливает на зрителя весь придуманный им мир за первые полчаса, дабы потом корчиться в муках или почивать на лаврах, будучи не в состоянии придумать хоть что-то еще. Нет. Выдумки до самых финальных титров продолжают сыпаться как из рога изобилия. И это касается всего: и шуток, и сценарных поворотов, и просто каких-либо «вкусных» деталей.

Кадр и фильма «Босс-молокосос»

«Вкусностей» же действительно много. Правда, большая часть из них вряд ли будет понятна детенышу пяти-семи лет. Дело в том, что конфликт Тима и Босса – это, по своей сути, конфликт между семьей и работой. Босс – законченный карьерист. Все, что ему нужно – это отдельный кабинет и персональный золотой горшок. Он профи тимбилдинга и ас кризисного менеджмента. Беда же в том, что дети, в силу возраста, с офисом еще не сталкивались, и их детское сознание бизнес-тренингами пока не измучено. Поэтому по силам ли малышам оценить эту ядреную карикатуру на офисных крыс? – К сожалению, нет. Хотя взрослые, наверное, будут в восторге.

Кадр и фильма «Босс-молокосос»

С другой стороны, в фильме несметное множество всевозможных «цитат», отсылок к кинохитам, а иногда и откровенного пародирования. О да, авторы отвели душу: всласть поиздевались и над «Властелином колец», и над «Гарри нашим Поттером», да и просто над форматом «шпионского детектива» (в «Боссе» есть даже «финальная сцена на пустом заводе» - эпизод, ставший почти обязательным для боевиков). Но для малышей ли все это? Поймут ли они? Ох, вряд ли…

Кадр и фильма «Босс-молокосос»

К тому же, с прорисовкой мультфильму явно не повезло. Её не просто упростили – её сделали вызывающе примитивной. Волосы героев напоминают пластмассу, полутонов нет даже в зародыше. Правда, мордашки все равно выразительные и эмоции пойманы точно. Тем не менее, лично я (как человек, избалованный «Зверополисом») привыкала к такому рисунку с трудом. И не уверена, что привыкла. По счастью, у «Босса» очень положительная энергетика, океан позитива и не меньший океан драйва. Да и отличный дубляж, кстати (в роли Босса – вездесущий Федор Сергеевич Бондарчук). Поэтому, как ни крути, а разочароваться в мультфильме всё равно не вышло.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 23 марта

Расписание и покупка билетов на фильм «Босс-молокосос»