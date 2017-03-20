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Босс-молокосос Босс-молокосос
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Boss Baby Босс-молокосос 2017 / США
7.6 Оцените
136 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Босс-молокосос»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Все семь лет своего существования (ах, простите, семь с половиной!) Тим Темплетон жил жизнью абсолютно счастливого пацана. Он дрался с пиратами, укрощал Кинг Конга, спасал родителей из брюха саблезубой акулы… Родители, кстати, Тиму достались что надо. Они, конечно, с утра до ночи вкалывали на работе – трудились на благо некой компании «Песико», производящей щенят. Однако юный бутуз всегда знал, что он обожаем, а значит, сказка на ночь и песенка из репертуара…

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Анфиса Гращенкова 20 марта 2017, 07:54
Сколько стоит белет
20 марта 2017, 07:54 Ответить
Артем Работа 20 марта 2017, 08:42
Подскажите пожалуйста сколько стоит билет
20 марта 2017, 08:42 Ответить
Маша Попова-Васильева 20 марта 2017, 18:07
что то расписание ток во Флинте
20 марта 2017, 18:07 Ответить
Катя Кондрияненко 22 марта 2017, 17:08
Оценка
Сколько стоит билет
22 марта 2017, 17:08 Ответить
Анна Хозяйкина 22 марта 2017, 17:16
цена билета?
22 марта 2017, 17:16 Ответить
Киноафиша.инфо 22 марта 2017, 17:26
Добрый день. Стоимость билета варьируется. Перейдите по вкладке расписание, выберите нужный кинотеатр и формат, посмотрите цену.
22 марта 2017, 17:26 Ответить
Елена Тимухина 22 марта 2017, 19:01
а у вас точные цены и откуда вы их берёте.Просто мне кажется что в 3d не может стоить 150 рублей.Кто проверял отсюда кино скажите тут всё верно.
22 марта 2017, 19:01 Ответить
Киноафиша.инфо 23 марта 2017, 17:20
в ответ на сообщение Елена Тимухина от 22 марта 2017, 19:01
Елена, здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр, тогда мы сможем ответить на ваш вопрос.
23 марта 2017, 17:20 Ответить
ирина вяжу (продажа фиалок) 24 марта 2017, 14:29
Скажите если ребёнку 3,6 то нас впустят на сеанс мультика которое огроничение по возросту +6(ну например на бос малокосос)
24 марта 2017, 14:29 Ответить
ирина вяжу (продажа фиалок) 24 марта 2017, 14:31
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 23 марта 2017, 17:20
Ответьте пожалуйста на мой вопрос очень хочется завтра сходить с ребенком
24 марта 2017, 14:31 Ответить
Киноафиша.инфо 24 марта 2017, 14:37
в ответ на сообщение ирина вяжу (продажа фиалок) от 24 марта 2017, 14:31
Добрый день. Возрастное ограничение 6+. Вам нужно уточнить этот вопрос у кинотеатра. Возможно, Вас пустят, если ребенок будет на руках.
24 марта 2017, 14:37 Ответить
ирина вяжу (продажа фиалок) 24 марта 2017, 15:18
Спасибо огромное
24 марта 2017, 15:18 Ответить
Игорь Фомин 24 марта 2017, 16:35
Подскажите пожалуйста сколько стоит детский билет и какие нужны справки или льготы
24 марта 2017, 16:35 Ответить
Киноафиша.инфо 24 марта 2017, 16:49
в ответ на сообщение Игорь Фомин от 24 марта 2017, 16:35
Игорь, уточните ваш город и кинотеатр.
24 марта 2017, 16:49 Ответить
Виктория Лам 24 марта 2017, 18:42
Оценка
Я бы поставила все 100 звезд!! Шедер мультипликации!! Всем советую. И родителям вместе с детьми идти. Шакарная графика, обыграно все великолепно! Цепляет и весь мультфильм держит на эмоциях! Лучшее, что я видела за последнее время!!
24 марта 2017, 18:42 Ответить
Толян Попилюк 24 марта 2017, 23:09
Оценка
До какого числа идёт это мультфильм
24 марта 2017, 23:09 Ответить
stas.drik95 24 марта 2017, 23:49
в ответ на сообщение Анна Хозяйкина от 22 марта 2017, 17:16
200р
24 марта 2017, 23:49 Ответить
Динара Курбатова 25 марта 2017, 15:08
Оценка
Какая цена билета в городе Мирном КЦ Якутске?
25 марта 2017, 15:08 Ответить
Динара Курбатова 25 марта 2017, 15:14
в ответ на сообщение Динара Курбатова от 25 марта 2017, 15:08
Оценка
200или 250?
25 марта 2017, 15:14 Ответить
multiay 25 марта 2017, 19:54
Оценка
👍👍👍🔥🔥
25 марта 2017, 19:54 Ответить
lyzmaksim 26 марта 2017, 14:26
Оценка
очень полезный мульт как взрослым, так и детям. Голос Бондарчука идеально вписался в мультфильм! Советую!
26 марта 2017, 14:26 Ответить
Ирина 28 марта 2017, 14:40
Оценка
Отличный мульт для семейного просмотра!
28 марта 2017, 14:40 Ответить
Людмила Турнаева (Жирёнкина) 28 марта 2017, 14:49
Ничего хорошего!!!
28 марта 2017, 14:49 Ответить
lixa4efa 29 марта 2017, 17:23
Не могу купить билет через интернет,подскажите как?
29 марта 2017, 17:23 Ответить
Киноафиша.инфо 29 марта 2017, 17:39
в ответ на сообщение lixa4efa от 29 марта 2017, 17:23
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, город, кинотеатр и сеанс, на который вы хотите приобрести билет.
29 марта 2017, 17:39 Ответить
Ирина 3 апреля 2017, 01:31
Оценка
Разочаровал...Все смешное было собрано в трейлере. Прорисовка никакая. Дебильная суть мульта. Обыграть Босса Молокососа можно было значительно лучше!
3 апреля 2017, 01:31 Ответить
Дина 3 апреля 2017, 06:23
Оценка
Милый мультик,особенно в начале когда детишек делают)))но сама суть,что собачек полюбят больше чем детей дурацкая конечно..
3 апреля 2017, 06:23 Ответить
Юрий Климанский 19 апреля 2017, 05:04
Оценка
Прикольный! Детям понравилось!
19 апреля 2017, 05:04 Ответить
Мария Мироненко 10 октября 2017, 18:28
Такой милый позитивный мультик 😂 Мы смеялись от души над маленьким боссом, в конце даже слезу пустили от умиления 😊 Советую к просмотру взрослым с детишками постарше, думаю, все же лет с 10 его смысл можно понять, не раньше, а смысл в мультике есть...
10 октября 2017, 18:28 Ответить
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