Наша рецензия

Все семь лет своего существования (ах, простите, семь с половиной!) Тим Темплетон жил жизнью абсолютно счастливого пацана. Он дрался с пиратами, укрощал Кинг Конга, спасал родителей из брюха саблезубой акулы… Родители, кстати, Тиму достались что надо. Они, конечно, с утра до ночи вкалывали на работе – трудились на благо некой компании «Песико», производящей щенят. Однако юный бутуз всегда знал, что он обожаем, а значит, сказка на ночь и песенка из репертуара…