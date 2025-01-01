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Киноафиша Фильмы Босс-молокосос Цитаты из фильма Босс-молокосос

Цитаты из фильма Босс-молокосос

Тим [о песне «Blackbird»] Это моя особенная песня! Мои родители написали её специально для меня.
Босс-молокосос Твои родители — Леннон и Маккартни?
Тим Нет, Тед и Дженис! Ты даже их имён не знаешь!
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Tim Жители Лонг-Айленда не умеют делать холодный чай.
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[из трейлера]
[на конференции с другими малышами]
Boss Baby Положи... это... печенье... на место! Печенье — для тех, кто добивается результата!
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Tim [из трейлера]
[о малыше]
Tim Посмотри на него! Он в костюме...
Mother Он как маленький взрослый!
Tim Он с портфелем! Никого не смущает, что это, ну не знаю, слегка жутковато?
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Boss Baby Я не могу без тебя, Тим. Ты мне нужен.
Tim Похоже, мы действительно хорошая команда.
Boss Baby Нет, серьёзно... я не достаю до ручек на дверях.
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Тим [относительно Baby Corp] Значит, этим местом управляют младенцы?
Босс-молокосос Ага.
Тим Папа говорит: «Кто умеет — тот делает. Кто не умеет — тот руководит.»
Босс-молокосос Твой папа — хиппи.
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Tim Может, поделимся?
Boss Baby Похоже, ты в бизнес-школу не ходил.
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Tim Ты умеешь говорить!
Boss Baby Гу-гу, гаа-гаа.
Tim Нет, ты действительно умеешь говорить!
Boss Baby Ладно! Я могу говорить. А теперь посмотрим, умеешь ли ты слушать. Принеси мне двойной эспрессо и найди где-нибудь поблизости приличное суши, я бы С##а умер за острый ролл с тунцом прямо сейчас.
[даёт Тиму деньги]
Boss Baby Прихвати себе что-нибудь.
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[повторяющаяся реплика]
Босс-молокосос Пук! Кака! Писюн!
🧡
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[после финальных титров; срабатывает будильник]
Wizzie Просыпайтесь, маленькие полуэльфы. Пора уходить. Идите и живите своей крестьянской жизнью.
[фонова музыка громче]
Wizzie [размахивая руками вверх-вниз] Прочь отсюда!
[плавный переход в чёрный]
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Tim Хотя я никогда не учился в бизнес-школе, я научился делиться в детском саду. И если любви на двоих не хватает, я хочу отдать тебе всю свою.
🧡
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Dad Папа, мама: [поют "Чёрный дрозд"] Чёрный дрозд поёт в ночи тёмной / Возьми сломанные крылья — научись летать / Всю жизнь свою / Ты ждал лишь этот миг, чтобы взлетать.
🧡
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Tim Кто ТЫ такой?
Boss Baby Я — *босс*.
🧡
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Tim Из своей же семьи тебя не уволишь. Правда?
🧡
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Dad Познакомьтесь с вашим новым малышом
[в замедленной съёмке]
Dad братишкой.
🧡
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Boss Baby Тим, я могу выглядеть как малыш, но я родился взрослым.
Tim Не могу даже представить, как это — не быть ребёнком. Ты пропустил всё своё детство? Тебя никогда не любили?
Boss Baby [зевота] Ну, того, чего никогда не было, не можешь и пропустить.
🧡
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[Тим и Босс-молокосос едут на велосипеде с дополнительными колёсиками, догоняя родителей, которые отправляются в аэропорт, в то время как их преследует Юджин]
Boss Baby Тим, надо быстрее!
Tim Не могу! У меня не получается!
Boss Baby Можешь!
[Прыгает на плечо Тиму]
Boss Baby Ты справишься, Темплтон. Вперёд, смотри вперёд. Я сказал, смотри вперёд, сынок! Попку вверх! Теперь крути педали как следует! Либо ты управляешь днём, либо день управляет тобой.
Boss Baby [Тим крутит педали быстрее. Юджин почти догоняет их, но Босс-молокосос уворачивается, и они отдаляются] Отлично!
[Дополнительные колёсики отваливаются]
Boss Baby Ой-ой!
Tim Ой! Мои колёсики! Без них я не могу!
Boss Baby Думаешь, что сможешь, или думаешь, что не сможешь — ты прав!
Tim А? О чём ты?
Boss Baby Путь к успеху — это не прямая линия, Темплтон! Это дикие качели, как корабль в море. А ты — капитан... покоряющий бурное море!
[Сцена превращается из пригорода в океан, Тим и Босс-молокосос едут на лодке]
Tim Я капитан, покоряющий океан!
Boss Baby [Они уворачиваются от приближающегося «кита»] Молодец!
Tim Дерево! Я врежусь!
Boss Baby Целься не в провал, и успех обеспечен.
Tim Что?
Boss Baby ЦЕЛИСЬ В СТОРОНУ ОТ ПРОВАЛА!
[Тим уворачивается от дерева, сцена возвращается в пригороды]
Tim Я справляюсь, я справляюсь!
[Они едут через лес, Юджин близко позади, сбивая деревья]
Boss Baby Как только успех станет привычкой, дальше всё пойдёт...
Tim Тим, Босс-молокосос: ГОРА!
[Они мчатся с горы. В это время они видят машину с родителями и Фрэнсис Фрэнсис]
Tim Смотрите! Вот они! Мама! Папа!
[Когда машина проезжает железнодорожный переезд, мимо проезжает поезд]
Tim Поезд!
Boss Baby Чу-чу!
Boss Baby [Они продолжают приближаться к переезду, Юджин близко позади] Темплтон, стоп!
[Тим замечает песчаную насыпь на стройке рядом с рельсами и сворачивает туда]
Boss Baby Что ты делаешь?
[Тим крутит педали быстрее, сцена превращается в трамплин, они едут на мотоцикле, в конце кольцо огня]
Tim Мы справимся.
Boss Baby Но у меня нет на это цитаты!
[Они прыгают, Босс-молокосос кричит «Ааа!», и они пролетают, сцена возвращается в реальный мир. Юджин врезается в песчаную насыпь, преследование заканчивается]
Boss Baby [Тиму] Ты сделал это!
Tim Нет! Мы сделали это!
Boss Baby И всё это без твоих колёсиков.
🧡
👏
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🥱
Dad Смотри, у них даже бассейн для щенков есть!
Mother [саркастично] Это разве гигиенично?
🧡
👏
🥺
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🥱
Boss Baby [в костюме щенка] Меня ещё никогда в жизни так не унижали.
[пёс нюхает нижнюю часть костюма]
Boss Baby Фу!
🧡
👏
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Captain Ross [Делаю объявление] Дамы и господа, а также пассажиры эконом-класса, пожалуйста, пристегните ремни. Мы собираемся взлетать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tim [Босс-молокососу] А если ты снова станешь малышом?
Boss Baby Не волнуйся. Я справлюсь.
[Переходит в обычный режим малыша]
Boss Baby Ладно, ладно, ладно...
[Хлопок]
Boss Baby ... ладно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adult Tim [Начальные реплики]
[Закадровый голос]
Adult Tim [Маленький Тим шуршит листьями в воображаемой джунглевой сцене] Выживает сильнейший. Закон джунглей. Всегда найдётся кто-то, кто попытается отобрать у тебя то, что твоё.
[комичный синий горилла нюхает фонарь и бросает его, сопровождается рычанием]
Adult Tim А откуда я это знаю?
[Прыгает на землю джунглей, и экран замораживается, когда Тим встаёт]
Adult Tim Со мной почти это случилось.
🧡
👏
🥺
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🥱
[последние реплики]
Дочь Тима Пап, это правда?
Взрослый Тим Ну, милая, так я это помню. Но знаешь, что я понял? Любви хватает на всех.
Дочь Тима Даже для меня?
Взрослый Тим Особенно для тебя. Просто спроси у дяди Теда.
Малыш Босс Привет. Слышал, у вас скоро появится сестричка.
Дочь Тима Я хотела лошадь.
Малыш Босс Заведи себе лошадь.
[бросает ей деньги, потом поворачивается к Тиму]
Малыш Босс Я горжусь тобой, Лесли.
Взрослый Тим И я тобой, Линси.
Дочь Тима Привет.
[смотрит на новорождённую сестричку в костюме, похожую на Малыша Босса. Она ахает, малыш подмигивает]
🧡
👏
🥺
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🥱
Boss Baby Ой-ой! Мне вверх надо!
🧡
👏
🥺
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🥱
Tim Почему эта Большая Босс-молокососша орала?
Boss Baby Она требует реальных результатов!
🧡
👏
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🥱
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