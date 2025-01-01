[Тим и Босс-молокосос едут на велосипеде с дополнительными колёсиками, догоняя родителей, которые отправляются в аэропорт, в то время как их преследует Юджин]
Tim
Не могу! У меня не получается!
[Прыгает на плечо Тиму]
Boss Baby
Ты справишься, Темплтон. Вперёд, смотри вперёд. Я сказал, смотри вперёд, сынок! Попку вверх! Теперь крути педали как следует! Либо ты управляешь днём, либо день управляет тобой.
Boss Baby
[Тим крутит педали быстрее. Юджин почти догоняет их, но Босс-молокосос уворачивается, и они отдаляются]
Отлично!
[Дополнительные колёсики отваливаются]
Tim
Ой! Мои колёсики! Без них я не могу!
Boss Baby
Думаешь, что сможешь, или думаешь, что не сможешь — ты прав!
Tim
А? О чём ты?
Boss Baby
Путь к успеху — это не прямая линия, Темплтон! Это дикие качели, как корабль в море. А ты — капитан... покоряющий бурное море!
[Сцена превращается из пригорода в океан, Тим и Босс-молокосос едут на лодке]
Tim
Я капитан, покоряющий океан!
Boss Baby
[Они уворачиваются от приближающегося «кита»]
Молодец!
Tim
Дерево! Я врежусь!
Boss Baby
Целься не в провал, и успех обеспечен.
Tim
Что?
[Тим уворачивается от дерева, сцена возвращается в пригороды]
Tim
Я справляюсь, я справляюсь!
[Они едут через лес, Юджин близко позади, сбивая деревья]
Boss Baby
Как только успех станет привычкой, дальше всё пойдёт...
Tim
Тим, Босс-молокосос: ГОРА!
[Они мчатся с горы. В это время они видят машину с родителями и Фрэнсис Фрэнсис]
Tim
Смотрите! Вот они! Мама! Папа!
[Когда машина проезжает железнодорожный переезд, мимо проезжает поезд]
Tim
Поезд!
Boss Baby
[Они продолжают приближаться к переезду, Юджин близко позади]
Темплтон, стоп!
[Тим замечает песчаную насыпь на стройке рядом с рельсами и сворачивает туда]
[Тим крутит педали быстрее, сцена превращается в трамплин, они едут на мотоцикле, в конце кольцо огня]
Tim
Мы справимся.
[Они прыгают, Босс-молокосос кричит «Ааа!», и они пролетают, сцена возвращается в реальный мир. Юджин врезается в песчаную насыпь, преследование заканчивается]
Tim
Нет! Мы сделали это!