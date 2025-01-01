[Тим и Босс-молокосос едут на велосипеде с дополнительными колёсиками, догоняя родителей, которые отправляются в аэропорт, в то время как их преследует Юджин]

Boss Baby Тим, надо быстрее!

Tim Не могу! У меня не получается!

[Прыгает на плечо Тиму]

Boss Baby Ты справишься, Темплтон. Вперёд, смотри вперёд. Я сказал, смотри вперёд, сынок! Попку вверх! Теперь крути педали как следует! Либо ты управляешь днём, либо день управляет тобой.

Boss Baby [Тим крутит педали быстрее. Юджин почти догоняет их, но Босс-молокосос уворачивается, и они отдаляются] Отлично!

[Дополнительные колёсики отваливаются]

Tim Ой! Мои колёсики! Без них я не могу!

Boss Baby Думаешь, что сможешь, или думаешь, что не сможешь — ты прав!

Tim А? О чём ты?

Boss Baby Путь к успеху — это не прямая линия, Темплтон! Это дикие качели, как корабль в море. А ты — капитан... покоряющий бурное море!

[Сцена превращается из пригорода в океан, Тим и Босс-молокосос едут на лодке]

Tim Я капитан, покоряющий океан!

Boss Baby [Они уворачиваются от приближающегося «кита»] Молодец!

Tim Дерево! Я врежусь!

Boss Baby Целься не в провал, и успех обеспечен.

Tim Что?

Boss Baby ЦЕЛИСЬ В СТОРОНУ ОТ ПРОВАЛА!

[Тим уворачивается от дерева, сцена возвращается в пригороды]

Tim Я справляюсь, я справляюсь!

[Они едут через лес, Юджин близко позади, сбивая деревья]

Boss Baby Как только успех станет привычкой, дальше всё пойдёт...

Tim Тим, Босс-молокосос: ГОРА!

[Они мчатся с горы. В это время они видят машину с родителями и Фрэнсис Фрэнсис]

Tim Смотрите! Вот они! Мама! Папа!

[Когда машина проезжает железнодорожный переезд, мимо проезжает поезд]

Tim Поезд!

Boss Baby [Они продолжают приближаться к переезду, Юджин близко позади] Темплтон, стоп!

[Тим замечает песчаную насыпь на стройке рядом с рельсами и сворачивает туда]

Boss Baby Что ты делаешь?

[Тим крутит педали быстрее, сцена превращается в трамплин, они едут на мотоцикле, в конце кольцо огня]

Tim Мы справимся.

Boss Baby Но у меня нет на это цитаты!

[Они прыгают, Босс-молокосос кричит «Ааа!», и они пролетают, сцена возвращается в реальный мир. Юджин врезается в песчаную насыпь, преследование заканчивается]

Boss Baby [Тиму] Ты сделал это!

Tim Нет! Мы сделали это!