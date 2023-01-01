Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ида Ида
Киноафиша Фильмы Ида Фильмы похожие на Ида
Ida Ида 2013 / Польша / Дания / Франция / Великобритания
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Ида

Вся информация о фильме
Тело Христово
Тело Христово
драма 2019, Польша
7.0
Магазинные воришки
Магазинные воришки
драма 2018, Япония
7.0
Холодная война
Холодная война
драма 2018, Польша / Франция / Великобритания
8.0
Нелюбовь
Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.0
Мустанг
Мустанг
драма 2015, Франция / Германия / Турция / Катар
7.0
Сын Саула
Сын Саула
триллер, исторический, драма 2015, Венгрия
7.0
Тимбукту
Тимбукту
драма 2014, Франция / Мавритания
6.0
Левиафан
Левиафан
драма 2014, Россия
6.0
Любовь
Любовь
драма 2012, Германия / Франция / Австрия
6.0
Женщина из Пятого округа
Женщина из Пятого округа
детектив, триллер, криминал, драма 2011, Франция / Великобритания
5.0
Белая лента
Белая лента
драма, военный 2009, Австрия / Франция / Германия / Италия
7.0
Занозы
Занозы
драма, комедия 2008, Польша
6.0
Мое лето любви
Мое лето любви
драма 2004, Великобритания
5.0
Водка Лимон
Водка Лимон
драма, комедия 2003, Франция / Италия / Швейцария / Армения
6.0
Паркет
Паркет
драма 2020, Россия / Польша / Великобритания
4.0
Олег
Олег
драма 2019, Латвия / Литва / Бельгия / Франция
6.0
Духовенство
Духовенство
драма 2018, Польша
7.0
Шоу Мистико
Шоу Мистико
драма 2017, Франция / Португалия / Бразилия
5.0
Хочется жить
Хочется жить
драма 2012, Польша
7.0
Откровения
Откровения
драма 2011, Германия / Франция / Польша
5.0
Икар
Икар
биография, драма 2019, Польша
6.0
Знахарь
Знахарь
мелодрама, драма 1982, Польша
7.0
Компромат
Компромат
драма, триллер 2022, Франция
7.0
Снега больше не будет
Снега больше не будет
комедия, драма 2020, Польша / Германия
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше