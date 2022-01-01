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Ида Ида
Киноафиша Фильмы Ида Кадры из фильма «Ида»
Ida Ида 2013 / Польша / Дания / Франция / Великобритания
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Кадры из фильма «Ида»

Вся информация о фильме
Ида (2013) - фото 1 Ида (2013) - фото 2 Ида (2013) - фото 3
Ида (2013) - фото 4 Ида (2013) - фото 5 Ида (2013) - фото 6
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