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Ида Ида
Киноафиша Фильмы Ида Награды и номинации фильма Ида
Ida Ида 2013 / Польша / Дания / Франция / Великобритания
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Ида

Вся информация о фильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2013 Кинофестиваль в Торонто 2013
Премия Международной федерации кинокритиков - Special Presentation
Победитель
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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Я делаю шаг
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