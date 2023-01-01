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Ида
Награды и номинации фильма Ида
Ida
Ида
2013 / Польша / Дания / Франция / Великобритания
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Ида
Вся информация о фильме
Оскар 2015
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2013
Премия Международной федерации кинокритиков - Special Presentation
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
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