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Ида Ида
Киноафиша Фильмы Ида Ида, 2013: актеры и роли
Ida Ида 2013 / Польша / Дания / Франция / Великобритания
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Ида, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Павел Павликовский Павел Павликовский Pawel Pawlikowski
В ролях
Агата Кулеша Агата Кулеша Agata Kulesza Иоанна Кулиг Иоанна Кулиг Joanna Kulig Давид Огродник Давид Огродник Dawid Ogrodnik Адам Шишковский Adam Szyszkowski Ежи Треля Jerzy Trela
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