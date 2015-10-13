Горько! 2
– В надежде сорвать большой куш Наташин отчим идет на финансовую авантюру, чем подставляет своих партнеров по бизнесу. Без лишних слов те устраивают на него покушение. Вся семья скорбит по Борису Ивановичу… а он в гробу все это видел. Ему бы три дня пролежать и похороны пережить, а там родные откопают и можно спать спокойно. И все идет по плану уцелевшего отчима, пока проститься с ним не приезжает боевой товарищ. Рубаха-парень Витька Каравай мгновенно покоряет всю семью, перетягивая общее внимание на себя. Задетый за живое, покойник заставляет родных устроить роскошные поминки с участием Светлакова...
первый фильм был просто супер. для меня. пара косяков, остальное отлично!
а этот.. ну нет слов...
впечатление, как будто в д.мо вляпался, теперь неделю отмываться.
не ходить ни в коем случае, пожалейте себя и своих друзей..
вообще это не комедия, а .... какая-то искуственно придуманная история по мотивам первой части с теми же актёрмами и теми же шутками, но на похоронах. всё выглядит пошло и натянуто, местами грязно и погано.
скандал.
Вчера на вечернем сеансе нас в зале было три человека
Редкостная дрянь,бред сивой кобылы,походу сьемочная группа была обкурена✊
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