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Горько! 2 Горько! 2
Киноафиша Фильмы Горько! 2 Отзывы о фильме «Горько! 2»
Горько! 2 2014 / Россия
4.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Горько! 2»

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Юрий 13 октября 2015, 22:26
Хуже фильма еще не было...
13 октября 2015, 22:26 Ответить
agata 16 октября 2015, 22:12
как такая бредятина может кому то нравится???
16 октября 2015, 22:12 Ответить
Сергей_СПб 4 февраля 2016, 21:02
сегодня сходил.

первый фильм был просто супер. для меня. пара косяков, остальное отлично!

а этот.. ну нет слов...

впечатление, как будто в д.мо вляпался, теперь неделю отмываться.

не ходить ни в коем случае, пожалейте себя и своих друзей..

вообще это не комедия, а .... какая-то искуственно придуманная история по мотивам первой части с теми же актёрмами и теми же шутками, но на похоронах. всё выглядит пошло и натянуто, местами грязно и погано.

скандал.
4 февраля 2016, 21:02 Ответить
Ingvars 5 февраля 2016, 00:25
Ужс✊
5 февраля 2016, 00:25 Ответить
Шверценберг 5 февраля 2016, 10:08
Оценка
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия (с) 1/10
5 февраля 2016, 10:08 Ответить
Bbbugl 5 февраля 2016, 10:08
Прокатчики сильно переоценили сей шЯдевр,отдав ему половину киноэкранов страны

Вчера на вечернем сеансе нас в зале было три человека

Редкостная дрянь,бред сивой кобылы,походу сьемочная группа была обкурена✊
5 февраля 2016, 10:08 Ответить
Swi4e1 6 февраля 2016, 14:30
Мои друзья , которые ходили , тоже так же говорят , что первая часть в 10 раз лучше. ✊
6 февраля 2016, 14:30 Ответить
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