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Горько! 2
Отзывы о фильме «Горько! 2»
Горько! 2
2014 / Россия
Трейлер
4.5
Оцените
44
голоса
Рейтинг IMDb: 4
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Юрий
13 октября 2015, 22:26
Хуже фильма еще не было...
13 октября 2015, 22:26
0
0
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agata
16 октября 2015, 22:12
как такая бредятина может кому то нравится???
16 октября 2015, 22:12
0
0
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Сергей_СПб
4 февраля 2016, 21:02
сегодня сходил.
первый фильм был просто супер. для меня. пара косяков, остальное отлично!
а этот.. ну нет слов...
впечатление, как будто в д.мо вляпался, теперь неделю отмываться.
не ходить ни в коем случае, пожалейте себя и своих друзей..
вообще это не комедия, а .... какая-то искуственно придуманная история по мотивам первой части с теми же актёрмами и теми же шутками, но на похоронах. всё выглядит пошло и натянуто, местами грязно и погано.
скандал.
4 февраля 2016, 21:02
0
0
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Ingvars
5 февраля 2016, 00:25
Ужс✊
5 февраля 2016, 00:25
0
0
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Шверценберг
5 февраля 2016, 10:08
Оценка
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия (с) 1/10
5 февраля 2016, 10:08
0
0
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Bbbugl
5 февраля 2016, 10:08
Прокатчики сильно переоценили сей шЯдевр,отдав ему половину киноэкранов страны
Вчера на вечернем сеансе нас в зале было три человека
Редкостная дрянь,бред сивой кобылы,походу сьемочная группа была обкурена✊
5 февраля 2016, 10:08
0
0
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Swi4e1
6 февраля 2016, 14:30
Мои друзья , которые ходили , тоже так же говорят , что первая часть в 10 раз лучше. ✊
6 февраля 2016, 14:30
0
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первый фильм был просто супер. для меня. пара косяков, остальное отлично!
а этот.. ну нет слов...
впечатление, как будто в д.мо вляпался, теперь неделю отмываться.
не ходить ни в коем случае, пожалейте себя и своих друзей..
вообще это не комедия, а .... какая-то искуственно придуманная история по мотивам первой части с теми же актёрмами и теми же шутками, но на похоронах. всё выглядит пошло и натянуто, местами грязно и погано.
скандал.
Вчера на вечернем сеансе нас в зале было три человека
Редкостная дрянь,бред сивой кобылы,походу сьемочная группа была обкурена✊
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