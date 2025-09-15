Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

За почти столетнюю экранную историю Дракула пережил трансформацию от кровожадного монстра до романтического антигероя. 11 сентября в прокат вышла еще одна интерпретация романа Брэма Стокера — « Дракула » Люка Бессона , где Калеб Лэндри Джонс воплотил трагический образ вампира, ищущего реинкарнацию своей погибшей жены. Вспоминаем, какие еще вариации Дракулы мы видели в кино.

Парадоксально, но первая экранизация романа Стокера будто и не о Дракуле вовсе. Крупнейший мастер немецкого экспрессионизма Фридрих Мурнау перенес действие из Англии в Германию и изменил имена героев из-за проблем с авторскими правами. Так граф Дракула стал графом Орлоком. Макс Шрек воплотил кошмарного монстра, несущего смерть всем, кто с ним столкнется. В отличие от Дракулы, Орлок не обращает своих жертв, а убивает их. Также именно версия Мурнау подарила вампиру его главную уязвимость — солнечный свет (в романе Стокера солнечный свет не убивал, а лишь ослаблял героя).

Если в исполнении Шрека вампир был монстром, то Бела Лугоши сделал его джентльменом. Его граф — не просто существо из кошмаров, а аристократ-соблазнитель с гипнотическим взглядом и театральными паузами, которые актер перенес с Бродвея, где играл эту роль. Многие считают, что адаптация Тода Браунинга является одной из лучших киноверсий романа и именно она сформировала каноничный образ притягательного вампира, от которого невозможно скрыться.

Цикл фильмов британской студии Hammer с Кристофером Ли в главной роли представил Дракулу как безукоризненного джентльмена, который мог в мгновение ока превратиться в разъяренно шипящего монстра. Также этот «Дракула» привнес многие знакомые всем визуальные детали вампиров: длинные клыки, пылающие красные глаза и заготовленные осиновые колья. Ли был столь безупречен и убедителен в образе Дракулы, что играл его чаще, чем любой другой актер в истории кино — 9 раз.

Дракула Вернера Херцога в исполнении Клауса Кински — существо, страдающее от бессмертия и неутолимой жажды крови. Это не охотник, а пленник собственной природы, обреченный наблюдать за миром, который он не может принять. Визуально он наследует Дракуле Макса Шрека — полухтоническое странное существо, пугающее одним своим внешним видом. Никакого заигрывания с аристократизмом и обольстительными манерами — только черная меланхолия и погружение в глубокий ночной кошмар.

Версия Фрэнсиса Форда Копполы по праву считается одной из лучших. Это стильный фильм с запоминающимися визуальными образами, где Гари Олдман играет сразу две версии Дракулы — жуткого старика-аристократа, запертого в уединенном замке, и обворожительного соблазнителя, опутавшего Мину своей сетью. В этом фильме Дракула предстает как трагический герой, страдающий из-за потерянной любви и мечтающий вновь обрести ее в лице Мины. Эта интерпретация вкупе с добавленной режиссером любовной линией стала канонической и породила современный образ вампира.

Дракула: Мертвый и довольный (1995)

Режиссер Мел Брукс прославился своими кинопародиями, самой известной из которых стала комедия « Молодой Франкенштейн », обыгрывающая стандарты классических черно-белых хорроров. Не обошел стороной мастер и историю о Дракуле, которая к концу XX века также обросла клише и, кажется, исчерпала саму себя. Лесли Нильсен в образе Дракулы то и дело пародирует своих предшественников, говорит словами Белы Лугоши или отсылает к вампиру Гари Олдмана. Обернувшись полным коммерческим провалом (фильм собрал в прокате втрое меньше своего бюджета), «Дракула: Мертвый и довольный» тем не менее обрел преданных поклонников, которые оценили его сатирическую интонацию и постмодернистское подмигивание.

Обратившись к знакомой истории, Патрик Люссье радикально переосмыслил ее. Он не просто перенес действие в наши дни, но и подарил Дракуле совершенно новую предысторию, ведь в его интерпретации граф — не Влад Цепеш, а сам Иуда Искариот, наказанный за предательство вечными скитаниями. Несмотря на сильное актерское трио ( Джерард Батлер в образе Дракулы, Кристофер Пламмер в роли Ван Хельсинга и Джонни Ли Миллер в роли его помощника Саймона) картина получилась крайне неровной и получила в основном негативные отзывы. Впрочем, это не помешало ей обзавестись двумя продолжениями.

Дракула 3000 (2004)

Как бы мы не интерпретировали образ Дракулы, атмосфера, в которой разворачивается история, прочно закрепилась в каноне: мрачный готический замок, пугающие тени и отблески свечей на стенах, гулко раздающийся по коридорам стук шагов. Попытка перенести Дракулу из Трансильвании на борт заброшенного космического корабля напрочь убила мистический дух оригинала. А сам Дракула, вырванный из добровольного заточения в космические просторы, абсолютно лишен харизмы и не способен вселить в сердца зрителей трепет и ужас.

Неудивительно, что признанный мастер джалло Дарио Ардженто решил взяться за экранизацию самого знаменитого романа ужасов. Однако вместо стильного кровавого хоррора зрители получили довольно блеклый фильм, впечатление от которого, помимо невыразительных персонажей и непроработанного сюжета, сильно испортила компьютерная графика.

В отличие от большинства своих предшественников, Гари Шор сосредоточился на земной жизни Дракулы. Его вампир наиболее приближен к своему историческому прототипу — валашскому князю Владу Цепешу, который, по версии Шора, заключает сделку с темными силами, чтобы защитить свой народ от Османской империи. Несмотря противоречивые отзывы критиков, «Дракула» Шора предлагает новый взгляд на знаменитого персонажа, углубляя его предысторию. Люк Эванс превращает Дракулу из коварного обольстителя или хтонического ужаса в отважного воина, страдающего от того, кем он стал.