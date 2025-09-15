Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

15 сентября 2025 11:45
Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

За почти столетнюю экранную историю Дракула пережил трансформацию от кровожадного монстра до романтического антигероя. 11 сентября в прокат вышла еще одна интерпретация романа Брэма Стокера — «Дракула» Люка Бессона, где Калеб Лэндри Джонс воплотил трагический образ вампира, ищущего реинкарнацию своей погибшей жены. Вспоминаем, какие еще вариации Дракулы мы видели в кино.

Носферату, симфония ужаса (1922)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Парадоксально, но первая экранизация романа Стокера будто и не о Дракуле вовсе. Крупнейший мастер немецкого экспрессионизма Фридрих Мурнау перенес действие из Англии в Германию и изменил имена героев из-за проблем с авторскими правами. Так граф Дракула стал графом Орлоком. Макс Шрек воплотил кошмарного монстра, несущего смерть всем, кто с ним столкнется. В отличие от Дракулы, Орлок не обращает своих жертв, а убивает их. Также именно версия Мурнау подарила вампиру его главную уязвимость — солнечный свет (в романе Стокера солнечный свет не убивал, а лишь ослаблял героя).

Дракула (1931)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Если в исполнении Шрека вампир был монстром, то Бела Лугоши сделал его джентльменом. Его граф — не просто существо из кошмаров, а аристократ-соблазнитель с гипнотическим взглядом и театральными паузами, которые актер перенес с Бродвея, где играл эту роль. Многие считают, что адаптация Тода Браунинга является одной из лучших киноверсий романа и именно она сформировала каноничный образ притягательного вампира, от которого невозможно скрыться.

Дракула (1958)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Цикл фильмов британской студии Hammer с Кристофером Ли в главной роли представил Дракулу как безукоризненного джентльмена, который мог в мгновение ока превратиться в разъяренно шипящего монстра. Также этот «Дракула» привнес многие знакомые всем визуальные детали вампиров: длинные клыки, пылающие красные глаза и заготовленные осиновые колья. Ли был столь безупречен и убедителен в образе Дракулы, что играл его чаще, чем любой другой актер в истории кино — 9 раз.

Носферату: Призрак ночи (1979)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Дракула Вернера Херцога в исполнении Клауса Кински — существо, страдающее от бессмертия и неутолимой жажды крови. Это не охотник, а пленник собственной природы, обреченный наблюдать за миром, который он не может принять. Визуально он наследует Дракуле Макса Шрека — полухтоническое странное существо, пугающее одним своим внешним видом. Никакого заигрывания с аристократизмом и обольстительными манерами — только черная меланхолия и погружение в глубокий ночной кошмар.

Дракула (1992)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Версия Фрэнсиса Форда Копполы по праву считается одной из лучших. Это стильный фильм с запоминающимися визуальными образами, где Гари Олдман играет сразу две версии Дракулы — жуткого старика-аристократа, запертого в уединенном замке, и обворожительного соблазнителя, опутавшего Мину своей сетью. В этом фильме Дракула предстает как трагический герой, страдающий из-за потерянной любви и мечтающий вновь обрести ее в лице Мины. Эта интерпретация вкупе с добавленной режиссером любовной линией стала канонической и породила современный образ вампира.

Дракула: Мертвый и довольный (1995)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Режиссер Мел Брукс прославился своими кинопародиями, самой известной из которых стала комедия «Молодой Франкенштейн», обыгрывающая стандарты классических черно-белых хорроров. Не обошел стороной мастер и историю о Дракуле, которая к концу XX века также обросла клише и, кажется, исчерпала саму себя. Лесли Нильсен в образе Дракулы то и дело пародирует своих предшественников, говорит словами Белы Лугоши или отсылает к вампиру Гари Олдмана. Обернувшись полным коммерческим провалом (фильм собрал в прокате втрое меньше своего бюджета), «Дракула: Мертвый и довольный» тем не менее обрел преданных поклонников, которые оценили его сатирическую интонацию и постмодернистское подмигивание.

Дракула 2000 (2000)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Обратившись к знакомой истории, Патрик Люссье радикально переосмыслил ее. Он не просто перенес действие в наши дни, но и подарил Дракуле совершенно новую предысторию, ведь в его интерпретации граф — не Влад Цепеш, а сам Иуда Искариот, наказанный за предательство вечными скитаниями. Несмотря на сильное актерское трио (Джерард Батлер в образе Дракулы, Кристофер Пламмер в роли Ван Хельсинга и Джонни Ли Миллер в роли его помощника Саймона) картина получилась крайне неровной и получила в основном негативные отзывы. Впрочем, это не помешало ей обзавестись двумя продолжениями.

Дракула 3000 (2004)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Как бы мы не интерпретировали образ Дракулы, атмосфера, в которой разворачивается история, прочно закрепилась в каноне: мрачный готический замок, пугающие тени и отблески свечей на стенах, гулко раздающийся по коридорам стук шагов. Попытка перенести Дракулу из Трансильвании на борт заброшенного космического корабля напрочь убила мистический дух оригинала. А сам Дракула, вырванный из добровольного заточения в космические просторы, абсолютно лишен харизмы и не способен вселить в сердца зрителей трепет и ужас.

Дракула 3D (2012)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»
Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Неудивительно, что признанный мастер джалло Дарио Ардженто решил взяться за экранизацию самого знаменитого романа ужасов. Однако вместо стильного кровавого хоррора зрители получили довольно блеклый фильм, впечатление от которого, помимо невыразительных персонажей и непроработанного сюжета, сильно испортила компьютерная графика.

Дракула (2014)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

В отличие от большинства своих предшественников, Гари Шор сосредоточился на земной жизни Дракулы. Его вампир наиболее приближен к своему историческому прототипу — валашскому князю Владу Цепешу, который, по версии Шора, заключает сделку с темными силами, чтобы защитить свой народ от Османской империи. Несмотря противоречивые отзывы критиков, «Дракула» Шора предлагает новый взгляд на знаменитого персонажа, углубляя его предысторию. Люк Эванс превращает Дракулу из коварного обольстителя или хтонического ужаса в отважного воина, страдающего от того, кем он стал.

Носферату (2024)

Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»

Роберт Эггерс — давний поклонник экранизации Фридриха Мурнау, поэтому его работа — прежде всего дань уважения великому мастеру. Наследуя фабуле Носферату, Эггерс предлагает образ вампира, далекий от романтических представлений последних лет. Его Носферату в исполнении загримированного до неузнаваемости Билла Скарсгарда — воплощение ужаса, фольклорный упырь, губящий все чистое и живое. Эггерс мастерски создает тревожную и гипнотическую атмосферу, смещая акцент с истории трагической любви на исследование темных сторон человеческой души.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли Читать дальше 15 сентября 2025
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях Читать дальше 12 сентября 2025
Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи» Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи» Читать дальше 12 сентября 2025
Чиновница Юлия Высоцкая отправляет сына в деревню в трейлере драмы «Огненный мальчик» Чиновница Юлия Высоцкая отправляет сына в деревню в трейлере драмы «Огненный мальчик» Читать дальше 16 сентября 2025
Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна» Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна» Читать дальше 16 сентября 2025
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Читать дальше 16 сентября 2025
Объявлены победители XI Международного кинофестиваля «Докер» Объявлены победители XI Международного кинофестиваля «Докер» Читать дальше 15 сентября 2025
Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака» Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака» Читать дальше 15 сентября 2025
Стали известны победители премии «Эмми-2025» Стали известны победители премии «Эмми-2025» Читать дальше 15 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше