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О персоне
Фильмография
Гари Шор
Gary Shore
Киноафиша
Персоны
Гари Шор
Гари Шор
Gary Shore
Дата рождения
1 января 1981
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Артейн, Ирландия
Популярные фильмы
Дракула
(2014)
7.45098
Черные праздники
(2016)
5
Корабль призраков
(2023)
0
Фильмография Гари Шор
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2023
2016
2014
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
1
Режиссер
3
Корабль призраков
The Queen Mary
драма, ужасы, детектив
2023, Великобритания / США
5
Черные праздники
Holidays
комедия, ужасы
2016, США
Смотрите за 1
7.5
Дракула
Dracula Untold
ужасы, драма, боевик, фэнтези
2014, США
Смотрите на
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