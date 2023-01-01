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Гари Шор
Гари Шор Gary Shore
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Гари Шор

Gary Shore

Дата рождения
1 января 1981
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Артейн, Ирландия

Популярные фильмы

Дракула
Дракула (2014)
7.45098
Черные праздники
Черные праздники (2016)
5
Корабль призраков
Корабль призраков (2023)
0

Фильмография Гари Шор

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Сценарист 1 Режиссер 3
Корабль призраков
Корабль призраков The Queen Mary
драма, ужасы, детектив 2023, Великобритания / США
Черные праздники 5
Черные праздники Holidays
комедия, ужасы 2016, США
Смотрите за 1
Дракула 7.5
Дракула Dracula Untold
ужасы, драма, боевик, фэнтези 2014, США
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