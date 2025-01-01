Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дракула Цитаты из фильма Дракула

Цитаты из фильма Дракула

Ingeras Мой отец был великим человеком, героем, так говорят. Но иногда миру не нужен ещё один герой, иногда ему нужен монстр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Мужчины не боятся мечей. Они боятся монстров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mirena [Влад] Смерть не разлучит нас, ведь одна жизнь рождается из другой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Master Vampire Я ждал вечность, пока не появился человек с твоей силой. Но что за человек ползёт в свою же могилу в поисках надежды?
Vlad Отчаянный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad [в ярости к своему народу после их попытки сжечь его] Думаете, вы живы, потому что умеете драться? Вы живы благодаря тому, что сделал я, чтобы спасти вас!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Зачем разделять эту жизнь и ту, что после...
Mirena Когда одна рождается из другой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Master Vampire За власть всегда приходится платить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Ребёнку не место спасать свою страну.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Master Vampire [держит Влада за горло] Зачем проливать кровь, если не ради удовольствия?
Vlad Потому что люди не боятся мечей. Они боятся чудовищ. Они бегут от них. Поджигая одну деревню, я спасал десять других. Иногда миру уже не нужен герой. Иногда ему нужно... чудовище.
Master Vampire [сжимая захват сильнее] И ты веришь, что знаешь, что значит быть чудовищем? Хм?... Ты понятия не имеешь... но я тебе покажу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Master Vampire [Влад] Большинство мужчин воняют страхом. В тебе я чувствую надежду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Никогда не забывай, кто я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Master Vampire Что ты ищешь?
Vlad Я хочу силу, чтобы уничтожить своих врагов и спасти свою семью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Master Vampire [следуя за Владом и «Миной» из рынка] Пусть игра начнётся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mirena Время всегда слишком коротко для тех, кто в нём нуждается. Но для тех, кто любит, оно длится вечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Влад [к Ингерасу] Беги к матери.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mirena [Влад, видя его превращение] Что с тобой происходит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mirena Что с тобой происходит?
[Влад разрезает палатку, кожа горит]
Mirena Нет! Прекрати!
[она тянет его к себе]
Mirena Да поможет Бог тому, кто сделал это с тобой!
Vlad [с болью] Я выбрал это!
Mirena Это та сила, которую ты искала? Но зачем?
Vlad Потому что я отправил трупы Мехмеду вместо нашего сына.
Mirena [на грани слёз] Ты сделал это ради нас?
Vlad Через два дня я восстановлюсь... Мне просто нужно устоять.
Mirena Устоять перед чем?
Mirena [когда он молчит, в панике] Перед чем устоять, Влад? Скажи!
Vlad Жажда... крови.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mirena Я буду сражаться рядом с тобой до самой смерти.
Vlad Твоя смерть положит конец моей борьбе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hamza Bey Султан готовится к войне и требует 1000 мальчиков для своей армии, включая твоего сына.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Господи, если Ты ещё не оставил меня, даруй мне силу, чтобы я мог противостоять тьме. Позволь мне выдержать этот день ещё один раз. Я умоляю Тебя. Пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Master Vampire [Влад о его кольце] Серебро меня оскорбляет, спрячь его с моего взора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mirena [Владиславу] Время всегда слишком коротко для тех, кто в нём нуждается. Но для тех, кто любит — оно длится вечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mirena Что-то тебя тревожит. Что именно?
Vlad Лишь невозможная глубина твоей красоты заставляет весь остальной мир краснеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Master Vampire [Влад] Если я — твоё спасение, значит, ты — моё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Не думай, что я не заметил, как ты за мной следишь.
Shkelgim [обходит дерево] Ты ошибаешься. Я за ними слежу.
[смотрит в небо на летучих мышей]
Shkelgim Они узнают своего. Ночь — их царство. Кровь — их пища. И некоторые, говорят, живут с тех пор, как появились их жертвы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hamza Bey Когда ребёнка забирают солдатом и с детства учат только одной жизни, он будет убивать без вопросов и умирать без жалоб.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mirena Объятия, но без поцелуя.
Vlad Мы собираемся спорить?
Mirena Ты всё время уходишь, мне нужно насытиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Жители Трансильвании живут в постоянном страхе перед возвращением турок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ingeras Что значит быть заложником королевской крови?
Vlad Мой отец отдал меня султану, чтобы доказать свою верность.
Ingeras Тебе не было страшно с ними?
Vlad Я хотел, чтобы отец гордился мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Влад [Мирене] Мне было столько же лет, сколько Ингерасу, когда меня отправили жить к туркам. Чтобы сражаться за них. Если я больше никогда не увижу ни одного из них — будет слишком рано.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Влад [видя вокруг пещеры все эти скелетированные останки] Уходим... сейчас же!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brother Lucian [Владe] Четыре ночи назад каждый брат в нашем ордене проснулся от одного и того же сна. Я бы не поверил, если бы сам не пережил это видение той ночью. Существа, осаждающего это святое место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hamza Bey [по-турецки, Владe] Это всё ещё живёт в тебе, Господин Колющий. Заперто в тёмной клетке, спрятано. Но ты и я... мы оба знаем, что оно там.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mirena [Влад] И что на тебя напало? Волки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad [видя, как летучие мыши покидают пещеру] Летучие мыши не вылетают днём. Что-то их потревожило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bright Eyes [берёт маленького мальчика] Мягкие. Но сгодятся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shkelgim [про испуганный шлем] Я оставил его там, где нашёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ingeras [рассказчик] Князь Влад Дракула был героем. Но ни картин, ни статуй ему не оставили. Я — его наследие. Его жертва научила меня, что даже после самой тёмной ночи снова взойдёт солнце. Ведь если сердце достаточно сильное, душа возрождается с каждым новым днём. Жизнь за жизнью. Век за веком. Навсегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vlad Это больше не моё имя. Моё имя — Дракула, Сын Дьявола
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Ингерас [рассказ] В год Господень 1442 турецкий султан поработил тысячу трансильванских мальчиков, чтобы пополнить ряды своей армии. Этих рабов били без пощады, учили убивать без жалости, жаждать крови всех, кто осмелится встать против турок.
Ингерас Из числа этих мальчиков вырос воин такой свирепый, что целые армии отступали в ужасе при одном упоминании его имени. Влад Цепеш. Сын Дракона.
Ингерас Отвратительный от своих чудовищных дел, Влад решил похоронить своё прошлое вместе с мёртвыми и вернулся в Трансильванию, чтобы править в мире. Его подданные называли его Князем. Я называл его Отцом. Но мир узнает его как... Дракулу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mehmed Ты с каждым мгновением становишься всё слабее. Скажи, как долго ты сможешь выдержать здесь? А?
Vlad Достаточно долго, чтобы стереть твоё имя из летописей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Фанатам Гарри Поттера рекомендуем: 7 августа вышли первые 2 серии «Баранкиных» — вот когда ждать остальные
Они реально существовали? Оказывается, у Таранаги и Марико из «Сегуна» были реальные исторические прототипы — и вот кто они
Пока толкинисты проклинают «Кольца власти», пересматриваю сериал в третий раз: и вот причины, по которым он круче «Властелина колец»
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала
Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу
Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт
Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом
Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше