Влад[Мирене]Мне было столько же лет, сколько Ингерасу, когда меня отправили жить к туркам. Чтобы сражаться за них. Если я больше никогда не увижу ни одного из них — будет слишком рано.
Влад[видя вокруг пещеры все эти скелетированные останки]Уходим... сейчас же!
Brother Lucian[Владe]Четыре ночи назад каждый брат в нашем ордене проснулся от одного и того же сна. Я бы не поверил, если бы сам не пережил это видение той ночью. Существа, осаждающего это святое место.
Hamza Bey[по-турецки, Владe]Это всё ещё живёт в тебе, Господин Колющий. Заперто в тёмной клетке, спрятано. Но ты и я... мы оба знаем, что оно там.
Vlad[видя, как летучие мыши покидают пещеру]Летучие мыши не вылетают днём. Что-то их потревожило.
Bright Eyes[берёт маленького мальчика]Мягкие. Но сгодятся.
Shkelgim[про испуганный шлем]Я оставил его там, где нашёл.
Ingeras[рассказчик]Князь Влад Дракула был героем. Но ни картин, ни статуй ему не оставили. Я — его наследие. Его жертва научила меня, что даже после самой тёмной ночи снова взойдёт солнце. Ведь если сердце достаточно сильное, душа возрождается с каждым новым днём. Жизнь за жизнью. Век за веком. Навсегда.
VladЭто больше не моё имя. Моё имя — Дракула, Сын Дьявола
[первые строки]
Ингерас[рассказ]В год Господень 1442 турецкий султан поработил тысячу трансильванских мальчиков, чтобы пополнить ряды своей армии. Этих рабов били без пощады, учили убивать без жалости, жаждать крови всех, кто осмелится встать против турок.
ИнгерасИз числа этих мальчиков вырос воин такой свирепый, что целые армии отступали в ужасе при одном упоминании его имени. Влад Цепеш. Сын Дракона.
ИнгерасОтвратительный от своих чудовищных дел, Влад решил похоронить своё прошлое вместе с мёртвыми и вернулся в Трансильванию, чтобы править в мире. Его подданные называли его Князем. Я называл его Отцом. Но мир узнает его как... Дракулу.
MehmedТы с каждым мгновением становишься всё слабее. Скажи, как долго ты сможешь выдержать здесь? А?
VladДостаточно долго, чтобы стереть твоё имя из летописей.