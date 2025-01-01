Rick FordТы правда думаешь, что готов к полевой работе? Я однажды применял дефибрилляторы на себе. Втыкал осколки стекла в свою чёрт## глаз. Прыгал с высотки, используя в качестве парашюта только дождевик, и при приземлении сломал обе ноги; но всё равно пришлось делать вид, что я в каком-то чёрт## цирке дю Солей! Я проглатывал столько микрочипов и вы***вал их обратно, что мог бы собрать из этого компьютер. Эта рука была полностью оторвана и снова пришита *этой* чёрт## рукой.
Susan CooperИ к чёрту тебя за то, что сказал, что я хоть немного похожа на эту грёбаную тварь... Неудивительно, что твой отец так и не получил сына, которого хотел; ты один раз трахнешь этого монстра, и просто бросаешь микрофон и уходишь.
Susan CooperМне такое часто говорили в школе. Ещё была: «забудь о своих мечтах, Сьюзен». Она писала это мне в ланчбокс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AldoКак тебе мой английский акцент? Я выучил его, смотря "Аббатство Даунтон"!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bradley Fine[наводит пистолет на Тихомира]Скажи, где бомба. Десять секунд — и ты мёртв.
Tihomir BoyanovИнтересно. Видишь ли, когда мои люди и я её прятали, я позаботился, чтобы не осталось свидетелей. А потом я уничтожил тех, кто их уничтожал. Значит, теперь я — единственный, кто знает, где эта опасно компактная и переносная ядерная бомба. Так что... я бы сказал, у меня есть больше десяти секунд.
Bradley FineТогда в таком случае я бы сказал, что тебе лучше с-
Susan Cooper[поднимает кулаки]Хочешь, чтобы Кэгни и, бл#ь, Лэйси тебе всё объяснили? Кэгни врежется тебе прямо в горло. Лэйси залезет тебе в жопу. А я встречу их посередине и сыграю на твоём сердце, как на *бл#дском* аккордеоне. Буду качать это дерьмо, пока не лопнет, ты шведская су##а!
Rayna BoyanovТы мой телохранитель, а не бизнес-партнёр, так что просто сосредоточься на охране моего тела.
Susan CooperТо есть, что мы не знаем, с кем встречаемся сегодня вечером, сделает меня суперэффективной. Ладно, я поняла. У меня дела. Ты, наверное, справишься. Хочешь, я тебе платье подберу, в котором тебя похоронят? Ид##л.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rayna Boyanov[с отвращением]О, Боже! Один из этих мёртвых уё###й только что насрал в штаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper[Сьюзан захватывает закрытый скутер; из-за высокой крыши он падает, когда она пытается на нём поехать]Кто вообще ставит крышу на скутер? Ты что, папа римский?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan CooperЗа тебя. Может, ты никогда не станешь такой мудрой, как сова, но для меня ты всегда будешь весёлой штучкой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick FordТы похож на флейтиста в свадебном оркестре