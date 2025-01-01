Rayna Boyanov Кто тебя подкупил, Колин?

Frederick! Колин тут уже, типа, восемь месяцев не работает. Я — Фредерик.

Rayna Boyanov Вот почему ты это делаешь? Потому что я забыл твоё еб### имя?

Frederick! Скажем так, есть люди, которые очень хотят то, что ты продаёшь.

Rayna Boyanov Тебе не обязательно это делать. Я могу дать тебе очень комфортную жизнь, Ко... эм...

Frederick! Ты опять забыла моё имя, да?

Rayna Boyanov Нет, не забыла. Да. Это...

Frederick! Не говори еб### Колин.

Rayna Boyanov Чёрт! Мне плевать, как тебя зовут. Ты — еб### прислуга!

Pilot [съёмки пилота и команды] Хорошая попытка, Колин... но мы со Стэном уже продали это...