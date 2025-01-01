Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Шпион Цитаты из фильма Шпион

Цитаты из фильма Шпион

Rick Ford Ты правда думаешь, что готов к полевой работе? Я однажды применял дефибрилляторы на себе. Втыкал осколки стекла в свою чёрт## глаз. Прыгал с высотки, используя в качестве парашюта только дождевик, и при приземлении сломал обе ноги; но всё равно пришлось делать вид, что я в каком-то чёрт## цирке дю Солей! Я проглатывал столько микрочипов и вы***вал их обратно, что мог бы собрать из этого компьютер. Эта рука была полностью оторвана и снова пришита *этой* чёрт## рукой.
Susan Cooper Не знаю, возможно ли это… Медицински…
Rick Ford Во время угрозы покушения я убедительно выступал перед конгрессом, изображая Барака Обаму.
Susan Cooper В гриме чернокожего? Это неуместно.
Rick Ford Я видел, как женщину, которую люблю, выбросили из самолёта и в неё врезался другой самолёт прямо в воздухе. Я съехал с шоссе на поезд, который горел. Не машина горела, *я* горел.
Susan Cooper Боже, ты настоящая машина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ford Меня ничего не берет. Я невосприимчив к 179 видам яда. Знаю, потому что проглотил их всех сразу, когда работал под прикрытием в подпольной банде, которая глотала яды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Откуда у тебя костюм?
Rick Ford Я ж е**нно сшил его, разве нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ford Нужно остановить продажу ядерной бомбы. А они присылают кого-то, кто выглядит как ёлочная жена Санты!
Susan Cooper Эм, ты забыл? Я под прикрытием, потому что тебе здесь не место!
Rick Ford Я привык делать то, что говорят, что я не смогу: ходить по огню, кататься на водных лыжах с завязанными глазами, в позднем возрасте учиться играть на пианино.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Я выгляжу как гомофобная тётя из деревни!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aldo Однажды, леди-супершпион Сьюзан Купер, я тебя еб###.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper За твою маму.
Rayna Boyanov За мою маму. И за тебя.
Susan Cooper И за тебя. Может, ты и не станешь такой мудрой, как сова, но для меня ты всегда будешь весельчаком! Ха-ха.
Rayna Boyanov Какой же это тупой еб###й тост. Ты просто очаровательна.
Susan Cooper Как и ты.
[они чокаются бокалами]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rayna Boyanov Мой отец приводил сюда таких, как ты.
Susan Cooper Он ещё заставлял тебя одеваться, как шлюшка-дрессировщица дельфинов?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ford Ты всё испортишь в этой миссии.
Susan Cooper Нет, *ты* всё испортишь в этой миссии.
Rick Ford Нет, это ты.
Susan Cooper Нет, это ты!
Rick Ford Ты... в квадрате и бесконечность!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper И к чёрту тебя за то, что сказал, что я хоть немного похожа на эту грёбаную тварь... Неудивительно, что твой отец так и не получил сына, которого хотел; ты один раз трахнешь этого монстра, и просто бросаешь микрофон и уходишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Сьюзен Купер [просыпается рядом с Фордом] Ааааа!
Рик Форд Да перестань орать, тебе же понравилось!
[обнимает её]
Сьюзен Купер Фу, блин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper [заезжает на мопеде по пандусу] Я ТАКАЯ КРУТАЯ!
[приземляется в мокрый цемент]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elaine Crocker Сьюзен, я прочитала твой отчёт по Рейне Боянов. Понимаю, сейчас у тебя куча эмоций, но, пожалуйста, не употребляй слово «громоб####».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy B. Artingstall Знаешь что? Ты слишком осторожничаешь.
Susan Cooper Возможно, ты и прав. Просто... я всё ещё, понимаешь, слышу голос мамы... «хорошие девочки часто пишут историю»
Nancy B. Artingstall Нет, правильная фраза — «хорошие девочки *редко* пишут историю».
Susan Cooper Да, она никогда так не говорила.
Nancy B. Artingstall Какие у неё ещё были, эээ...
Susan Cooper О, «притворяйся обычной, пусть кто-нибудь другой выигрывает».
Nancy B. Artingstall Классика.
Susan Cooper Мне такое часто говорили в школе. Ещё была: «забудь о своих мечтах, Сьюзен». Она писала это мне в ланчбокс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aldo Как тебе мой английский акцент? Я выучил его, смотря "Аббатство Даунтон"!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bradley Fine [наводит пистолет на Тихомира] Скажи, где бомба. Десять секунд — и ты мёртв.
Tihomir Boyanov Интересно. Видишь ли, когда мои люди и я её прятали, я позаботился, чтобы не осталось свидетелей. А потом я уничтожил тех, кто их уничтожал. Значит, теперь я — единственный, кто знает, где эта опасно компактная и переносная ядерная бомба. Так что... я бы сказал, у меня есть больше десяти секунд.
Bradley Fine Тогда в таком случае я бы сказал, что тебе лучше с-
[чихает и случайно стреляет Тихомиру в голову]
Bradley Fine О, б###...
Susan Cooper [в рацию] Боже мой, зачем ты это сделал?
Bradley Fine Я не специально; тут просто тонна пыльцы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сьюзен Купер Моё настоящее имя... Эмбер Валентайн.
Рейна Боянов Ты что, порноактриса?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ford Я говорил тебе послать меня туда вместо Файна, а ты не сделал этого. А теперь Файн мёртв. Я влезу туда, чёрт возьми.
Elaine Crocker Вы не можете. Нам нужен человек, который сможет преследовать Де Лука, не будучи обнаруженным... И, надеемся, это приведёт нас к Рейне, но среди вас не может быть никого.
Rick Ford Вот что мы сделаем... Я войду в машину Face/Off, получу совсем новое лицо. Я появлюсь — и они не узнают, что это я.
Elaine Crocker У тебя есть монеты? Потому что это стоит 50 центов.
Rick Ford Чего, мне за это платить?
Elaine Crocker Нет, потому что этого не существует
Rick Ford Да, существует! Я слышал, как Кресс и Райт обсуждали это в сортире.
[Указывает на Кресс и Райт, которые смотрят вниз, скрывая смех]
Elaine Crocker Уверен, они тебя разыгрывали.
Rick Ford Вы пара сукиных вагин!
[Кресс и Райт расхохотались]
Elaine Crocker Серьёзно? Надо прекратить это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рейна Боянов Чёрт! Люди пытаются меня убить, а из всей моей охраны остались только вы двое, и вы выглядите как какие-то сумасшедшие тётки на отдыхе! Ты!
[Показывает на Сьюзан]
Рейна Боянов У тебя в команде нет никого кроме этого астматичного большого птаха?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy B. Artingstall Я очень не физически находчива. Я много читаю разведданных, много стихов, и прочитала все «Голодные игры».
Rayna Boyanov Чем это помогает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ford Купер, это что, ёпт#й ОЗЕРО?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anton Вы обе зовётесь Эмбер?
Susan Cooper Ой, а что я тебе говорил, чтобы со мной разговаривала?
Anton Ничего. Ты ничего не говорила про разговоры.
Susan Cooper [поднимает кулаки] Хочешь, чтобы Кэгни и, бл#ь, Лэйси тебе всё объяснили? Кэгни врежется тебе прямо в горло. Лэйси залезет тебе в жопу. А я встречу их посередине и сыграю на твоём сердце, как на *бл#дском* аккордеоне. Буду качать это дерьмо, пока не лопнет, ты шведская су##а!
Anton Ты не посмеешь!
Susan Cooper Будешь плакать, маленькая швейцарская бл#дская тряпка?
Anton Я не буду плакать.
Susan Cooper А теперь плачешь!
Anton [голос дрожит] Я нет! Просто так чертовски жарко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Кстати, я вижу твой пистолет, если ты не настолько крутой, что у тебя из бедра торчит вторая х#йня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Дай свой чёртов плащ.
Anton Это мужской плащ.
Susan Cooper Да? А я не вижу здесь мужчину, вижу отброса из Звуков музыки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bradley Fine Кто тут самый лучший?
Susan Cooper Ты! О, Брэдли, ты такой классный, такой классный, что у меня голова идёт кругом, эй, Брэдли!
[хлоп, хлоп]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper [из трейлера]
[из-за своего веса велосипед Сьюзен опрокидывается]
Susan Cooper Чёрт побери!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bradley Fine [Показывает на Альдо] Он опасен?
Susan Cooper Только если у тебя сиськи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Сьюзен приказывает дронам уничтожить врагов и позволяет Файну сбежать]
Bradley Fine Ха-ха, чуть не попал! Отличная работа с дроном, Куп. Я бы тебя поцеловал!
Susan Cooper О, ха-ха, ну я бы с удовольствием это приняла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rayna Boyanov Да какая разница, п#здуй.
Susan Cooper Я знала, что я тебе нравлюсь!
Susan Cooper Эй! И тебе п#здуй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Классный вертолет! Где взяла?
Nancy B. Artingstall Это вертолет 50 Cent! Я назначила его замом, чтобы он разрешил нам его использовать. Он меня боится как огня!
Curtis '50 Cent' Jackson Я — чертов шпион. Пошли кого-нибудь убьем!
Nancy B. Artingstall Успокойся, 50 Cent, а то я тебя снова пристегну!
Curtis '50 Cent' Jackson Этот день становится всё лучше и лучше!
Nancy B. Artingstall Он меня хочет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ford [держась за ноги Сьюзан, они вдвоём висят на посадочной лыже вертолёта Делука] Я не могу ухватиться. Твои штаны слишком скользкие! Надо было брать штаны пожёстче!
Susan Cooper Ой, прости, что я не надела свои чёртовы штаны из наждачки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elaine Crocker [имеется в виду катастрофическое тренировочное видео Сьюзен] Я, наверное, пересмотрела это уже пятнадцать раз, потому что что за х#рня? Я чуть не выложила это на YouTube.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Ты громко целуешься.
Rayna Boyanov Извините?
Susan Cooper Ты громко целуешься, и это отвратительно и непривлекательно. Ты выглядишь как какая-то старая беззубая бабка, сосущая желе из пончика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aldo [Крича] Эй, героическая леди! У нас в стране есть поговорка про таких женщин, как ты: «Огонь как чёрт!»
Susan Cooper О, Боже. Не сейчас, Альдо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Как долго я была без сознания?
Rayna Boyanov Ты отключилась ровно на то время, чтобы мы могли над тобой посмеяться.
Susan Cooper Что случилось?
Rayna Boyanov Это был всего лишь сон... Шучу. Мужику глотку прожгло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Убери руки от моих сисек!
Rick Ford Я тебя спасаю!
Susan Cooper Ты, м#д#к, я пожалуюсь на тебя в отдел кадров!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper О боже, Рейна. Слава богу, твои волосы смягчили падение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper [комментарий по поводу неуклюжего спасения Рика] Он хотел как лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy B. Artingstall Я не одобряю такое сексуальное, но безрассудное поведение, Сьюзен Купер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Я открыл своё дело.
[кладёт дело рядом с клавиатурой]
Elaine Crocker Блин, только не на мою клавиатуру со своими пальцами, заражёнными конъюнктивитом! Почему бы тебе сразу не поплакать мне в рот?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patrick [Показывает Сьюзен бутылочку с таблетками для смягчения стула] Если вдруг почувствуешь, что тебя отравили, разжёвывай одну из этих таблеток.
Susan Cooper Я что-то сделал не так, что тебя расстроило?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sergio De Luca Что происходит в ЦРУ? Дроны забирают все крутые задания?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aldo Здравствуйте, пленная дама.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper [вколол противника] Ой, вот это насквозь.
Lia Спасибо за оружие.
Susan Cooper Ну, знаешь, оно у тебя было внутри, так что не думаю, что должно оказаться внутри меня...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Значит, я тебе нужен, Де Лука, а я не помогу, если не будешь держать Файна в живых.
Sergio De Luca Дай-ка я правильно понял: ты работаешь на ЦРУ, но хочешь помочь мне продать ядерную бомбу, чтобы спасти этого человека. Почему я должен в это верить?
Rayna Boyanov Потому что она влюблена в него.
Susan Cooper Да и что? Этот идиот даже не догадывается об этом. Слишком туп, чтобы понять, что я ради него на всё готова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Это похоже на срыв Марты Стюарт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy B. Artingstall Это как когда я смотрела себя на порношке. Там полно было неловких и смешных моментов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ford О, ё-моё!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Я забираю это чёртово пальто!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Bradley Fine Баккара. Великолепно.
[бросает бокал с шампанским на пол]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper [имеется в виду Антон] Он не похож на мешок с ху###ми?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Мне нужно, чтобы ты меня сейчас развязал.
[Альдо делает знак развязать её]
Susan Cooper Это моя задница!
Aldo Очень сложно понять и оценить моё положение.
Susan Cooper Ты просто хватаешь меня за зад.
Aldo Ой, прости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱 1
Susan Cooper Да ну брось!
Aldo Ты в этом наряде... Великолепно!
[Сьюзан захлопывает дверь перед Альдо]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Ёлки-палки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rayna Boyanov В тот момент, когда я увидела тебя в этом ужасном платье...
Susan Cooper Ах... Да брось.
Rayna Boyanov Будто говоря: «Вот что у меня есть, мир. Это отвратительно, но это моё.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper Итак, какой план, с кем мы встречаемся?
Rayna Boyanov Ты мой телохранитель, а не бизнес-партнёр, так что просто сосредоточься на охране моего тела.
Susan Cooper То есть, что мы не знаем, с кем встречаемся сегодня вечером, сделает меня суперэффективной. Ладно, я поняла. У меня дела. Ты, наверное, справишься. Хочешь, я тебе платье подберу, в котором тебя похоронят? Ид##л.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rayna Boyanov [с отвращением] О, Боже! Один из этих мёртвых уё###й только что насрал в штаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper [Сьюзан захватывает закрытый скутер; из-за высокой крыши он падает, когда она пытается на нём поехать] Кто вообще ставит крышу на скутер? Ты что, папа римский?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susan Cooper За тебя. Может, ты никогда не станешь такой мудрой, как сова, но для меня ты всегда будешь весёлой штучкой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Ford Ты похож на флейтиста в свадебном оркестре
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rayna Boyanov Кто тебя подкупил, Колин?
Frederick! Колин тут уже, типа, восемь месяцев не работает. Я — Фредерик.
Rayna Boyanov Вот почему ты это делаешь? Потому что я забыл твоё еб### имя?
Frederick! Скажем так, есть люди, которые очень хотят то, что ты продаёшь.
Rayna Boyanov Тебе не обязательно это делать. Я могу дать тебе очень комфортную жизнь, Ко... эм...
Frederick! Ты опять забыла моё имя, да?
Rayna Boyanov Нет, не забыла. Да. Это...
Frederick! Не говори еб### Колин.
Rayna Boyanov Чёрт! Мне плевать, как тебя зовут. Ты — еб### прислуга!
Pilot [съёмки пилота и команды] Хорошая попытка, Колин... но мы со Стэном уже продали это...
Frederick! Это Фредерик! Фредерик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Просыпается, видит Фоpда спящим рядом и кричит]
Rick Ford Да перестань визжать, тебе же понравилось.
Susan Cooper О, Боже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Melissa McCarthy
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Peter Serafinowicz
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Rose Byrne
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Allison Janney
Миранда Харт
Миранда Харт
Miranda Hart
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Jude Law
Раад Рави
Raad Rawi
Бьёрн Густафссон
Бьёрн Густафссон
Björn Gustafsson
Фифти Сент
Фифти Сент
50 Cent
Майкл Джеймс МакДоналд
Michael McDonald
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Наргис Факхри
Nargis Fakhri
Мэтт Девере
Matt Devere
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
«Нельзя просто так пройти мимо Толкиена»: 9 раз, когда «Игра престолов» повторяла «Властелина колец» (не плагиат, а вдохновение)
«Еле оторвались — до утра смотрели»: этот сериал НТВ с рейтингом 8,4 на КП обожают фанаты — не «Невский» и не «Шеф»
«Такие фильмы снимали в советские времена» — лучший комплимент для кино XXI века: вот только нового «Лермонтова» не поняла молодежь
«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру
Спустя 44 года Том Круз получил «Оскар», но есть один неприятный нюанс: в Голливуде эту статуэтку никто не воспринимают всерьез
Части со Сноуком и Кайло Реном пересматривать не обязательно: что нужно смотреть перед «Мандалорцем»
Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото)
«Они придут снова»: «Аватар: Пламя и пепел» установил новый рекорд франшизы еще до премьеры – и новые не за горами
Тедди не психопат, а единственный адекват? У финала «Острова проклятых» есть целых три трактовки – и Скорсезе не подтвердил ни одну из них
Роулинг не зря «забрала» Карту Мародеров у Гарри: одна сюжетная дыра уже появилась, а следующая грозила развалить всю историю
Трагичнее судьбы отца Малдера – лишь участь его же сестры: что стало с семьей главного героя «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше