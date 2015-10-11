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Шпион
Отзывы о фильме «Шпион»
Spy
Шпион
2015 / США
Трейлер
7.5
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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11 октября 2015, 23:36
✊ хочу посмотреть
11 октября 2015, 23:36
0
0
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Nade
11 октября 2015, 23:36
Шутки действительно петросян а то и похуже, но все равно смешно))
11 октября 2015, 23:36
0
0
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Мари
11 октября 2015, 23:36
Очень смешной фильм! Смеялись все 2 часа! Советую!))
11 октября 2015, 23:36
0
0
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Думро
13 октября 2015, 00:19
Угарный фильм. Ржал как конь. Главная героиня очаравашка.
13 октября 2015, 00:19
0
0
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С
13 октября 2015, 00:19
Такое дерьмо.... тупо. шутки для планктона. Петросян.
13 октября 2015, 00:19
0
0
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мэр
13 октября 2015, 00:19
я пойду короч✊
13 октября 2015, 00:19
0
0
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Nataly
13 октября 2015, 00:19
Полнейшая бредятина! Абсолютно несмотрибельный фильм. Ушли с середины сеанса.
13 октября 2015, 00:19
0
0
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Юрий
13 октября 2015, 00:19
Ни за что не поверю, что кто-то ушел из зала!!! Когда мы ходили зал был забит до отказа, люди смеялись и веселились. Никто даже не думал уходить!!! Оценка 10/10!
13 октября 2015, 00:19
0
0
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Елена
13 октября 2015, 00:21
Ушли из зала, посмотрев только половину фильма. Неприятный, пошлый, тупой американский юмор. Зря потратили деньги и время.
13 октября 2015, 00:21
0
0
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Юрий
13 октября 2015, 00:21
Ходили в будний день. Был полный зал! От души посмеялись, хороший фильм))
13 октября 2015, 00:21
0
0
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Дитрий
13 октября 2015, 00:21
Посмотрели с удовольствием, хотя местами конечно и шутки плоские есть, и ощущение затянутости ситуаций. Но в целом очень хорошее впечатление. Стетхэем над собой посмеялся качественно.
13 октября 2015, 00:21
0
0
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Bbbugl
13 октября 2015, 00:21
Фильм,конечно,изобилует голливудскими штампами,один чеченец Дудаев чего стоит
.
Но есть ржачные моменты.Мелисса МакКарти-замечательная комедийная актриса.
Разок вполне посмотреть можно✊
13 октября 2015, 00:21
0
0
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Шпион
13 октября 2015, 00:23
Фильм отличный! Кто не любит комедии, ходите на Хоббитов.
13 октября 2015, 00:23
0
0
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Наталия
13 октября 2015, 00:23
Хороший фильмец. Легкий. Смешной. Мелисса супер
13 октября 2015, 00:23
0
0
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Натали
13 октября 2015, 00:23
Фильм очень супер классный. Сходила на него 2 раза, настолько понравился 10 из 10, всем советую. Юмор хороший добрый, ничего пошлого и сортирного. Просто обалдеть. Валялись от смеха. Сходите - не пожалеете!!!✊
13 октября 2015, 00:23
0
0
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StasO
13 октября 2015, 00:23
Понравился
Афигительноржачный фильм. Очень хорошо прописаны образы, главная героиня, Стетхем и италтяшка просто на высоте. Всем советую. Думаю в мой рейтинг топ 5 фильмов этого года кино точно попадет
13 октября 2015, 00:23
0
0
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Шпион
13 октября 2015, 00:23
Бредятина полная
13 октября 2015, 00:23
0
0
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MaddVic
13 октября 2015, 00:23
Фильм супер❗️ ..даже не ожидал ✊
10 из 10 без колебаний ❗️
13 октября 2015, 00:23
0
0
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Александр
13 октября 2015, 00:23
Шикарный фильм! Лучшая комедия за последнее время!
13 октября 2015, 00:23
0
0
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Андрэ
13 октября 2015, 00:23
Крутяк!! По крайней мере намного лучше всякой русской никчемной бредятины!!!
13 октября 2015, 00:23
0
0
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Андрей
13 октября 2015, 00:23
говно а не фильм
13 октября 2015, 00:23
0
0
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Юрий
13 октября 2015, 00:23
Это что-то!!! Весь зал смеялся до слез!!! Офигенная комедия))) И главное сюжет интересный! Мы в полном восторге!!!)))
13 октября 2015, 00:23
0
0
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Роман
13 октября 2015, 00:23
увидел хорошие отзывы сходил, видимо накручены, смешно конечно было немного, но юмор натянутый. Жалко потраченного времени.
13 октября 2015, 00:23
0
0
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Юрий
13 октября 2015, 00:23
Стэтхем отжег по полной)) только ради него стоит сходить!))
13 октября 2015, 00:23
0
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Катя
13 октября 2015, 00:25
Мне тоже нравится Мелисса МакКарти тоже обязательно пойду.с ней все фильмы ржачные)))
13 октября 2015, 00:25
0
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Swi4e
13 октября 2015, 22:29
Мелисса МакКарти - Убойная тётка. Обязательно пойду поржать от души =)) ✊
13 октября 2015, 22:29
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Но есть ржачные моменты.Мелисса МакКарти-замечательная комедийная актриса.
Разок вполне посмотреть можно✊
Афигительноржачный фильм. Очень хорошо прописаны образы, главная героиня, Стетхем и италтяшка просто на высоте. Всем советую. Думаю в мой рейтинг топ 5 фильмов этого года кино точно попадет
10 из 10 без колебаний ❗️
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