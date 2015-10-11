Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шпион Шпион
Киноафиша Фильмы Шпион Отзывы о фильме «Шпион»
Spy Шпион 2015 / США
7.5 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Шпион»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Гости 11 октября 2015, 23:36
✊ хочу посмотреть
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Nade 11 октября 2015, 23:36
Шутки действительно петросян а то и похуже, но все равно смешно))
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Мари 11 октября 2015, 23:36
Очень смешной фильм! Смеялись все 2 часа! Советую!))
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Думро 13 октября 2015, 00:19
Угарный фильм. Ржал как конь. Главная героиня очаравашка.
13 октября 2015, 00:19 Ответить
С 13 октября 2015, 00:19
Такое дерьмо.... тупо. шутки для планктона. Петросян.
13 октября 2015, 00:19 Ответить
мэр 13 октября 2015, 00:19
я пойду короч✊
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Nataly 13 октября 2015, 00:19
Полнейшая бредятина! Абсолютно несмотрибельный фильм. Ушли с середины сеанса.
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 00:19
Ни за что не поверю, что кто-то ушел из зала!!! Когда мы ходили зал был забит до отказа, люди смеялись и веселились. Никто даже не думал уходить!!! Оценка 10/10!
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Елена 13 октября 2015, 00:21
Ушли из зала, посмотрев только половину фильма. Неприятный, пошлый, тупой американский юмор. Зря потратили деньги и время.
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 00:21
Ходили в будний день. Был полный зал! От души посмеялись, хороший фильм))
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Дитрий 13 октября 2015, 00:21
Посмотрели с удовольствием, хотя местами конечно и шутки плоские есть, и ощущение затянутости ситуаций. Но в целом очень хорошее впечатление. Стетхэем над собой посмеялся качественно.
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Bbbugl 13 октября 2015, 00:21
Фильм,конечно,изобилует голливудскими штампами,один чеченец Дудаев чего стоит .

Но есть ржачные моменты.Мелисса МакКарти-замечательная комедийная актриса.

Разок вполне посмотреть можно✊
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Шпион 13 октября 2015, 00:23
Фильм отличный! Кто не любит комедии, ходите на Хоббитов.
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Наталия 13 октября 2015, 00:23
Хороший фильмец. Легкий. Смешной. Мелисса супер
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Натали 13 октября 2015, 00:23
Фильм очень супер классный. Сходила на него 2 раза, настолько понравился 10 из 10, всем советую. Юмор хороший добрый, ничего пошлого и сортирного. Просто обалдеть. Валялись от смеха. Сходите - не пожалеете!!!✊
13 октября 2015, 00:23 Ответить
StasO 13 октября 2015, 00:23
Понравился

Афигительноржачный фильм. Очень хорошо прописаны образы, главная героиня, Стетхем и италтяшка просто на высоте. Всем советую. Думаю в мой рейтинг топ 5 фильмов этого года кино точно попадет
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Шпион 13 октября 2015, 00:23
Бредятина полная
13 октября 2015, 00:23 Ответить
MaddVic 13 октября 2015, 00:23
Фильм супер❗️ ..даже не ожидал ✊

10 из 10 без колебаний ❗️
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Александр 13 октября 2015, 00:23
Шикарный фильм! Лучшая комедия за последнее время!
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Андрэ 13 октября 2015, 00:23
Крутяк!! По крайней мере намного лучше всякой русской никчемной бредятины!!!
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Андрей 13 октября 2015, 00:23
говно а не фильм
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 00:23
Это что-то!!! Весь зал смеялся до слез!!! Офигенная комедия))) И главное сюжет интересный! Мы в полном восторге!!!)))
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Роман 13 октября 2015, 00:23
увидел хорошие отзывы сходил, видимо накручены, смешно конечно было немного, но юмор натянутый. Жалко потраченного времени.
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 00:23
Стэтхем отжег по полной)) только ради него стоит сходить!))
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Катя 13 октября 2015, 00:25
Мне тоже нравится Мелисса МакКарти тоже обязательно пойду.с ней все фильмы ржачные)))
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Swi4e 13 октября 2015, 22:29
Мелисса МакКарти - Убойная тётка. Обязательно пойду поржать от души =)) ✊
13 октября 2015, 22:29 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Пташка 1 комментарий
Тьма: Вторжение
Тьма: Вторжение 1 комментарий
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь 1 комментарий
Повелители улиц 1 комментарий
Мы умираем молодыми
Мы умираем молодыми 1 комментарий
Легендарное ограбление
Легендарное ограбление 1 комментарий
По долгу службы
По долгу службы 1 комментарий
Ритм-секция
Ритм-секция 1 комментарий
Русская невеста
Русская невеста 1 комментарий
100 дней на жизнь 1 комментарий
Изгоняющий дьявола: Инсомния
Изгоняющий дьявола: Инсомния 3 комментария
Амнезия
Амнезия 4 комментария
Опасный пассажир
Опасный пассажир 1 комментарий
Как живой 1 комментарий
Куратор
Куратор 3 комментария
Вальгалла: Рагнарёк
Вальгалла: Рагнарёк 3 комментария
Мышеловка
Мышеловка 2 комментария
Возьми мое сердце
Возьми мое сердце 1 комментарий
Бешенство
Бешенство 1 комментарий
Инфекция. Зомби
Инфекция. Зомби 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши