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Spy Шпион 2015 / США
7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Шпион

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая драка
Номинант
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2023, Россия, драма
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2023, США, приключения, анимация, комедия
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2023, Австралия, ужасы, триллер
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