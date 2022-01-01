Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Люси
Люси, 2014: актеры и роли
Lucy
Люси
2014 / Франция
Трейлер
7.4
Оцените
68
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Люси, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Люк Бессон
Luc Besson
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Морган Фриман
Morgan Freeman
Амр Вакид
Йохан Филип Асбек
Johan Philip Asbæk
Клер Трэн
Лука Анджелетти
Luca Angeletti
Анали Типтон
Analeigh Tipton
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака