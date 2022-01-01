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Лука Анджелетти

Luca Angeletti
Лука Анджелетти
Лука Анджелетти Luca Angeletti
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Дата рождения
24 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Луки Анджелетти

Родился 24 июня 1974 года. Рим, Италия. 

Фильмография Луки Анджелетти
Добро пожаловать в Рим
Добро пожаловать в Рим
комедия 2017, Италия
6.0
Люси
Люси
фантастика, боевик 2014, Франция
7.0
Прости, хочу на тебе жениться
Прости, хочу на тебе жениться
драма, мелодрама, комедия 2010, Италия
7.0
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