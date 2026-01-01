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Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Эйприл Уинчелл
April Winchell
Киноафиша
Персоны
Эйприл Уинчелл
Эйприл Уинчелл
April Winchell
Дата рождения
4 января 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.2
Утиные истории
(2017)
7.8
Космобой
(2021)
7.6
Looney Tunes: Космическое вторжение
(2024)
Фильмография Эйприл Уинчелл
7.6
Looney Tunes: Космическое вторжение
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie
приключения, анимация, комедия
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Шоу Чашека!
комедия, детский
2022, США
7.8
Космобой
приключения, детский, фантастика
2021, США
8.2
Утиные истории
комедия, приключения, детский
2017, США
7.1
Дом
Home
анимация, фэнтези, приключения, фантастика
2015, США
Смотреть трейлер
5.9
Странный мир Эль Супербисто
The Haunted World of El Superbeasto
триллер, комедия, боевик, анимация, ужасы
2007, США
6.8
Легион Супергероев
детский, фэнтези, фантастика
2006, США
6.4
Три мушкетера. Микки, Дональд, Гуфи
Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers
приключения, анимация, комедия
2004, США
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