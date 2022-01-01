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Большие глаза
Большие глаза, 2014: актеры и роли
Big Eyes
Большие глаза
2014 / США
Трейлер
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Большие глаза, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Эми Адамс
Amy Adams
Кристен Риттер
Krysten Ritter
Кристоф Вальц
Christoph Waltz
Дэнни Хьюстон
Danny Huston
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Элизабетта Фантоне
Elisabetta Fantone
Джон Полито
Jon Polito
Стефани Беннетт
Stephanie Bennett
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Одна
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