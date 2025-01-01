Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Большие глаза Цитаты из фильма Большие глаза

Цитаты из фильма Большие глаза

Ruben Что это за большие сумасшедшие глаза?
Walter Keane О, ну, я верю, что в глазах можно увидеть многое. Глаза — это окно в душу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Keane Ты лучше продашь одну картину за 500 долларов или миллион дешёвых плакатов? Видишь ли, людям всё равно, копия это или нет. Им просто нужна искусство, которое трогает их.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Closing Title Card Уолтер никогда не признавал поражения, настаивая, что именно он настоящий художник до конца своей жизни. Он умер в 2000 году, озлобленным и без гроша. Он больше не создал ни одной картины.
Closing Title Card Маргарет обрела личное счастье и вышла замуж повторно. Проведя много лет на Гавайях, она вернулась в Сан-Франциско и открыла новую галерею. Она по-прежнему рисует каждый день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Свидетель Иеговы №1 У нас есть с вами кое-что, что мы хотим рассказать о чудесах, которые Царство Божье совершит для человечества.
Маргарет Кин Если честно, я вокруг не вижу ничего хорошего. Одни лишь гордыня, воровство и люди, которые плохо относятся друг к другу.
Свидетель Иеговы №1 Знаете, что сказано в Тимофею 3:1-5? «В последние дни наступят трудные времена. Люди будут любить только себя.»
Маргарет Кин Похоже на моего бывшего мужа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Dick Nolan [рассказчик] Маргарет были важны две вещи: её дочь и её картины. И после всех сумасшедших поворотов этой истории она в итоге сохранила и то, и другое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Keane Убирайся из моего дома! Моего большого дома!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hipster Lady Мне кажется это жутким, слащавым и любительским.
Hipster Man Точно. Мне нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruben Пожалуйста, уберите весь хлам, пока не пришла полиция вкуса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Keane Я думаю, люди покупают искусство, потому что оно их трогает.
Walter Keane Да ну, ты живёшь в сказке. Люди ничего не открывают. Они покупают искусство, потому что оно оказалось в нужном месте в нужное время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title Card Я считаю, что то, что сделал Кин, просто потрясающе. Это должно быть хорошо. Если бы было плохо, так много людей не стали бы это любить. - Энди Уорхол
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Keane Ради Бога, ты же видел, как я рисую!
Margaret Keane Нет, не видел. Я всегда думала, что видел, но это как мираж. Это как мираж. Издалека ты выглядишь как художник, но вблизи там почти ничего нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Keane Чего ты боишься? Только потому что людям нравится моя работа, это автоматически значит, что она плохая?
John Canaday Нет, но это не делает её искусством. Искусство должно возвышать, а не подлизываться. Особенно в Зале Образования.
Walter Keane Ты понятия не имеешь! Почему кто-то становится критиком? Потому что он сам не умеет создавать!
John Canaday Ох, этот старый заезженный штамп.
Walter Keane Не перебивай! Ты не знаешь, каково это — выставить свои эмоции напоказ, голыми перед всем миром!
John Canaday Какие эмоции? Это синтетическая халтура. Твой шедевр — бесконечное множество Кинов, а это бесконечное количество китча.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Это не дача показаний, это затягивание процесса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Keane Эспрессо? Это что, типа травы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Dick Nolan [рассказчик] Пятьдесятые были классным временем, если ты был мужчиной. Я Дик Нолан. Я сочиняю истории — я репортер.
[Маргарет суетливо собирает вещи]
Dick Nolan Это самая чертова странная история, которую я когда-либо освещал. Всё началось в тот день, когда Маргарет Ульбрих ушла от своего душного мужа задолго до того, как это стало модным.
Margaret Keane Давай, Джейни.
[они садятся в машину]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Keane Что плохого в самом низком общем знаменателе? А? На этом, собственно, и построена эта страна! Я подам в суд на всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dee-Ann Прекрати. Тебе от этого только лучше. Между нами говоря, я никогда не любила Фрэнка.
Margaret Keane Ты была подружкой невесты.
Dee-Ann Именно. Вот почему я не могла ничего сказать, но если я снова увижу, что ты ошибаешься, я скажу тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Keane У тебя невероятный талант. Ты можешь смотреть на человека и запечатлеть его на холсте. Ты умеешь рисовать людей. Я же могу рисовать только вещи. Да, мои уличные сцены... очаровательны, но в конце концов это просто набор строений и тротуаров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
100% турецкий сериал по атмосфере: 7 причин пересмотреть «Принцессу хлопковых полей» с Мехметом Гюнсюром, где он уже похож на шехзаде
На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них
Лишь однажды в истории Средиземья Саурон раскаялся и отрекся от зла: об этом знают лишь те, кто читал все книги Толкина
Netflix похоронил рассказ Кинга, который он написал с сыном: получили одну из худших экранизаций — а ведь был потенциал
«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета
В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей
Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки
У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше