Walter KeaneО, ну, я верю, что в глазах можно увидеть многое. Глаза — это окно в душу.
Walter KeaneТы лучше продашь одну картину за 500 долларов или миллион дешёвых плакатов? Видишь ли, людям всё равно, копия это или нет. Им просто нужна искусство, которое трогает их.
Closing Title CardУолтер никогда не признавал поражения, настаивая, что именно он настоящий художник до конца своей жизни. Он умер в 2000 году, озлобленным и без гроша. Он больше не создал ни одной картины.
Closing Title CardМаргарет обрела личное счастье и вышла замуж повторно. Проведя много лет на Гавайях, она вернулась в Сан-Франциско и открыла новую галерею. Она по-прежнему рисует каждый день.
Свидетель Иеговы №1У нас есть с вами кое-что, что мы хотим рассказать о чудесах, которые Царство Божье совершит для человечества.
Маргарет КинЕсли честно, я вокруг не вижу ничего хорошего. Одни лишь гордыня, воровство и люди, которые плохо относятся друг к другу.
Свидетель Иеговы №1Знаете, что сказано в Тимофею 3:1-5? «В последние дни наступят трудные времена. Люди будут любить только себя.»
Dee-AnnИменно. Вот почему я не могла ничего сказать, но если я снова увижу, что ты ошибаешься, я скажу тебе.
Walter KeaneУ тебя невероятный талант. Ты можешь смотреть на человека и запечатлеть его на холсте. Ты умеешь рисовать людей. Я же могу рисовать только вещи. Да, мои уличные сцены... очаровательны, но в конце концов это просто набор строений и тротуаров.