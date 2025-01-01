Closing Title Card Уолтер никогда не признавал поражения, настаивая, что именно он настоящий художник до конца своей жизни. Он умер в 2000 году, озлобленным и без гроша. Он больше не создал ни одной картины.

Closing Title Card Маргарет обрела личное счастье и вышла замуж повторно. Проведя много лет на Гавайях, она вернулась в Сан-Франциско и открыла новую галерею. Она по-прежнему рисует каждый день.