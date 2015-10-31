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Большие глаза Большие глаза
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Big Eyes Большие глаза 2014 / США
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Большие глаза»

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Наша рецензия

Новое творение Тима Бёртона, пожалуй, лучше всего могла бы отрекомендовать автохарактеристика грибоедовского Молчалина: «Умеренность и аккуратность». Кино получилось настолько гладким и корректным, что стало ясно: Бёртон, «играющее дитя Голливуда», как-то незаметно состарился до вежливо-округлых биографий, делаемых без сучка без задоринки. И что почти без всякой задоринки, – особенно жаль. Свою вторую биографическую картину Бёртон поставил по сценарию тех же Скотта…

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fanbunga 31 октября 2015, 09:28
А ведь Уолтер как продажник талантливее, чем Марго как художник. Детишки у нее милые, но когда они, как показали в фильме, повсюду и почти одинаковые, затошнит. Мне кажется, она сама устала и решила с ними порвать, а заодно и с Уолтером. Сидела тихонько в мастерской и вынашивала план мести. Как та, другая Эми.

Понравилось, как проехались по культурной тусовке, по разным галеристам, критикам и ценителям. Прямо мафия у них, боссы решают, жить или умереть.

Вальц фееричен, хорошая роль. Просто буря и натиск. Как он гонял своих баб по дому, а как спички зажженные в замочную скважину запихивал... И такого ржачного судебного заседания я вообще нигде не видела. Не в те руки Глобус отдали✊ . Жаль, что за мерзавчиков не награждают.

8/10
31 октября 2015, 09:28 Ответить
fanbunga 11 февраля 2016, 10:39
Тема для Бертона необычная, по-моему. Тем интереснее.

пока что взяла и скачала себе на рабочий стол девочку с большими глазами от Маргарет Кин. Нравица✊
11 февраля 2016, 10:39 Ответить
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