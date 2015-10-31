Новое творение Тима Бёртона, пожалуй, лучше всего могла бы отрекомендовать автохарактеристика грибоедовского Молчалина: «Умеренность и аккуратность». Кино получилось настолько гладким и корректным, что стало ясно: Бёртон, «играющее дитя Голливуда», как-то незаметно состарился до вежливо-округлых биографий, делаемых без сучка без задоринки. И что почти без всякой задоринки, – особенно жаль. Свою вторую биографическую картину Бёртон поставил по сценарию тех же Скотта…
Понравилось, как проехались по культурной тусовке, по разным галеристам, критикам и ценителям. Прямо мафия у них, боссы решают, жить или умереть.
Вальц фееричен, хорошая роль. Просто буря и натиск. Как он гонял своих баб по дому, а как спички зажженные в замочную скважину запихивал... И такого ржачного судебного заседания я вообще нигде не видела. Не в те руки Глобус отдали✊ . Жаль, что за мерзавчиков не награждают.
8/10
пока что взяла и скачала себе на рабочий стол девочку с большими глазами от Маргарет Кин. Нравица✊
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