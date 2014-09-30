Sex, кофе, сигареты
– Кого только не встретишь в московских ресторанах! Вам кажется – люди приходят сюда, чтобы насладиться вкусной едой или ароматным кофе с сигаретой? Отнюдь… Они приходят в рестораны, потому что здесь кипит бурная жизнь! Здесь покупают и продают кофейные плантации, здесь орудуют ловкие карманники и хладнокровные убийцы, здесь пишут диссертации о многообразии сексуальных отношений в мире насекомых…Здесь в укромных местах возникают мимолетные связи, здесь находят свою единственную любовь или расстаются навсегда.
