Фильмы
Sex, кофе, сигареты
Цитаты из фильма Sex, кофе, сигареты
Цитаты из фильма Sex, кофе, сигареты
She
Спать с мужем — так низко! Изменять мужу — ещё ниже, чем просто спать с ним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Владелец ресторана (сегмент «Сладкая жизнь»)
Возраст — природная ошибка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stanislav (segment «Diane»)
В этом дерьмовом мире должно быть что-то чистое и радостное!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гамлет (эпизод «Бедный Йорик»)
Моя душа в муках.
Гробокопатель
Душа... душа — это не простата!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Girl-friend of a Wealthy Heir (segment «Sex, Coffee, Cigarettes & Louis XIV»)
Хочу кофейную плантацию!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Girl-friend of a Wealthy Heir (segment «Sex, Coffee, Cigarettes & Louis XIV»)
Не все упрёки умные. Кто-то должен быть добрым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Полина Агуреева
Polina Agureeva
