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Киноафиша Фильмы Скорый "Москва-Россия" Отзывы о фильме «Скорый "Москва-Россия"»
Скорый "Москва-Россия" 2014 / Россия
4.8 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 3.3
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Отзывы о фильме «Скорый "Москва-Россия"»

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Комментарии Обсудить в чате
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Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
После просмотра данного фильма мне очень захотелось, чтобы появился такой закон, благодаря которому за создание тупых фильмов давали тюремный срок. Создателям этого же творения ПОЖИЗНЕННО!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
настявершинина 2 апреля 2015, 12:51
Очень смешной и умный фильм

молодцы то делаете именно в таком ключе

кто умеет видеть серьезное увидит его

тк в фильме не только ржака
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Да ну фигня полная. Не понравился фильм. А кадры с Мужиками-русалками - ЭТО ВООБЩЕ КАК ТАКУЮ ХРЕНЬ МОЖНО БЫЛО ПРИДУМАТЬ ?????????? ✊ ✊ ✊ и ещё Деревянко в такой чуши снялся ✊ ✊ ✊ ПЕРЕБОР !!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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