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Виктор Проскурин

Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
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Дата рождения
8 февраля 1952
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
30 июня 2020
Карьера
Актер
Место рождения
Атбасар, СССР (Казахстан)
Рост
170 см
Биография Виктора Проскурина

Родился 8 февраля 1952 года. Атбасар, СССР (Казахстан).

Фильмография Виктора Проскурина
Легенда о Коловрате
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.0
А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.0
Скорый
Скорый "Москва-Россия"
комедия, приключения 2014, Россия
4.0
Кинофестиваль
Кинофестиваль
мюзикл, комедия 2006, Россия
3.0
Два товарища
комедия 2000, Россия
5.0
Считалка для троих
Считалка для троих
анимация, короткометражный 1995, Россия
5.0
Шкура
Шкура
комедия 1991, СССР
5.0
Повесть непогашенной луны
Повесть непогашенной луны
драма 1990, СССР
6.0
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