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Маргарита Левиева
Маргарита Левиева
Margarita Levieva
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Маргарита Левиева
Margarita Levieva
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Дата рождения
9 февраля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Личные связи
Себастиан Стэн
были в отношениях с 2014 г
Биография Маргарита Левиева
Родилась 9 февраля 1980 года. Ленинград, СССР.
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Фильмография Маргарита Левиева
Мир будущего
фантастика, боевик
2017, США
4.0
Дневник девочки-подростка
мелодрама, драма
2015, США
6.0
Скорый "Москва-Россия"
комедия, приключения
2014, Россия
4.0
Лофт
триллер
2014, США
7.0
Рыцари Королевства Крутизны
приключения, ужасы, фэнтези
2013, США
5.0
Для Эллен
драма
2012, США
6.0
Бабник
комедия
2009, США
7.0
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Себастиан Стэн
Sebastian Stan
были в отношениях с 2014 г
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