Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Парни что надо Парни что надо
Киноафиша Фильмы Парни что надо Фильмы похожие на Парни что надо
The Right Stuff Парни что надо 1983 / США
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Парни что надо

Вся информация о фильме
Аполлон-11
Аполлон-11
документальный 2019, США
8.0
Касабланка
Касабланка
документальный, драма 2015, Польша / Мексика / Куба
8.0
Аполлон 13
Аполлон 13
приключения, исторический, драма 1995, США
7.0
Теленовости
Теленовости
драма, комедия, мелодрама 1987, США
7.0
Свидетель
Свидетель
триллер, драма, криминал 1985, США
8.0
Военные игры
Военные игры
триллер, фантастика, драма 1983, США
7.0
Большое разочарование
Большое разочарование
комедия, драма 1983, США
6.0
Огненные колесницы
Огненные колесницы
биография, драма, спорт 1981, Великобритания
7.0
Вырваться вперед
Вырваться вперед
драма, мелодрама, спорт 1979, США
7.0
Вся президентская рать
Вся президентская рать
исторический, триллер, драма 1976, США
8.0
Американские граффити
Американские граффити
комедия, мелодрама, драма 1973, США
6.0
Мотылек
Мотылек
драма, криминал 1973, Франция
8.0
Военно-полевой госпиталь
Военно-полевой госпиталь
драма, комедия, военный 1970, США
7.0
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
комедия 1970, США
7.0
Странники
Странники
драма 1979, США
7.0
Пэрис Траут
Пэрис Траут
драма 1991, США
6.0
Незнакомая дочь
Незнакомая дочь
драма 2021, Великобритания / Греция / Израиль
5.0
Пограничная полоса
Пограничная полоса
драма 1980, США
6.0
Американский неудачник
Американский неудачник
драма 2021, США
7.0
На одном крыле
На одном крыле
драма 2023, США
5.0
Кодахром
Кодахром
драма 2017, США
6.0
Итака
Итака
драма 2015, США
5.0
Цимбелин
Цимбелин
драма 2014, США
6.0
Уолкер
Уолкер
боевик, драма, военный, исторический, приключения, вестерн 1987, США / Испания / Мексика
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше