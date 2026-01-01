Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пограничная полоса
Постер фильма Пограничная полоса
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Пограничная полоса

Пограничная полоса

Borderline 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На Мексиканской границе справедливость отстаивают с оружием в руках. Офицер Джеб Мейнард — начальник пограничного поста в 20 км от Сан-Диего. Джеб отличается обостренным чувством справедливости, и поэтому подчиненные в шутку называют его «последним ковбоем». Через границу с Мексикой в Америку непрерывным потоком переправляются наркотики и нелегальные иммигранты. За торговцами «живым товаром» стоят очень влиятельные люди и слишком большие деньги. Контрабандисты готовы уничтожить любого, кто осмелится встать ни их пути. И, когда во время обычной проверки на границе погибает патрульный Джексон — лучший друг Джеба, Джеб решает отомстить за смерть друга и навести порядок на своем участке границы.

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 31 октября 1980
Дата выхода
31 октября 1980 Россия 16+
31 октября 1980 Казахстан
19 декабря 1980 США
31 октября 1980 Украина
MPAA PG
Бюджет $8 500 000
Производство Incorporated Television Company (ITC), Marble Arch Productions
Другие названия
Borderline, A 20 millas de la justicia, A Fronteira, A veinte millas de la justicia, Acción en la frontera, Borderline - Die Grenzlinie, Chicanos, chasseur de têtes, Crimă la frontieră, Den djävulska gränsen, Der Grenzwolf, Flykt över gränsen, Fronteira Sangrenta, Grænsepatruljen, Granica, Határsáv, Hranicní cára, I grammi ton synoron, L'uomo del confine, La frontera, La línea fronteriza, Masacre en la frontera, Na granicy, Nemirna meja, Pako yli rajan, Границата, Пограничная полоса, マッド・ギャリソン, 地獄天堂
Режиссер
Джерролд Фридман
В ролях
Чарльз Бронсон
Бруно Кёрби
Берт Ремсен
Майкл Лернер
Майкл Лернер
Эд Харрис
Эд Харрис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Пограничная полоса
Холодный пот 5.7
Холодный пот (1970)
Чужие деньги 6.5
Чужие деньги (1991)
Кинг Конг жив 6.1
Кинг Конг жив (1986)
Принцип домино 5.7
Принцип домино (1977)
Перевал Брейкхарт 6.7
Перевал Брейкхарт (1975)
Мистер Маджестик 6.8
Мистер Маджестик (1974)
Ты не сможешь победить их всех 5.8
Ты не сможешь победить их всех (1970)
У родного порога 5.8
У родного порога (2008)
Поллок 7.2
Поллок (2000)
Путь домой 7.4
Путь домой (2010)
Пэрис Траут 6.4
Пэрис Траут (1991)
Незнакомая дочь 6.0
Незнакомая дочь (2021)

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше