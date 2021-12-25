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Американский неудачник
American Underdog
Американский неудачник , 2021
2021 / США
Трейлер
7.6
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
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о выходе в прокат
О фильме
История жизни и карьеры профессионального футболиста Курта Уорнера.
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7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
1 апреля 2022
Премьера в мире
25 декабря 2021
Режиссер
Эндрю Эрвин
В ролях
Анна Пакуин
Закари Ливай
Деннис Куэйд
Адам Болдуин
Чэнс Келли
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Закари Ливай осуществляет свою мечту в новом трейлере спортивной драмы «Американский неудачник»
В основу фильма легла реальная история футболиста Курта Уорнера.
Написать
18 ноября 2021 12:31
Появился трейлер спортивной драмы «Американский неудачник» во главе с Закари Ливаем
Звезда «Шазама!» сыграл знаменитого квотербека Курта Уорнера.
Написать
23 сентября 2021 11:46
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