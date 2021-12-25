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Американский неудачник Американский неудачник
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American Underdog

Американский неудачник , 2021

2021 / США
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

История жизни и карьеры профессионального футболиста Курта Уорнера.

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 25 декабря 2021
Режиссер
Эндрю Эрвин
Эндрю Эрвин
В ролях
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Закари Ливай
Закари Ливай
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Адам Болдуин
Адам Болдуин
Чэнс Келли
Чэнс Келли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американский неудачник 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Закари Ливай осуществляет свою мечту в новом трейлере спортивной драмы «Американский неудачник» В основу фильма легла реальная история футболиста Курта Уорнера.
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18 ноября 2021 12:31
Появился трейлер спортивной драмы «Американский неудачник» во главе с Закари Ливаем Звезда «Шазама!» сыграл знаменитого квотербека Курта Уорнера. 
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23 сентября 2021 11:46
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