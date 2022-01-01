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Парни что надо
Парни что надо, 1983: актеры и роли
The Right Stuff
Парни что надо
1983 / США
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Парни что надо, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филип Кауфман
Philip Kaufman
В ролях
Сэм Шепард
Sam Shepard
Скотт Гленн
Scott Glenn
Эд Харрис
Ed Harris
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Фред Уорд
Fred Ward
Барбара Херши
Barbara Hershey
Ким Стэнли
Kim Stanley
Памела Рид
Pamela Reed
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