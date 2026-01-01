Меню
Награды и номинации фильма Парни что надо
Награды и номинации фильма Парни что надо 1983
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1984
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучший фильм (драма)
Номинант
