Киноафиша Фильмы Парни что надо Награды и номинации фильма Парни что надо

Награды и номинации фильма Парни что надо 1983

Оскар 1984 Оскар 1984
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучший фильм (драма)
Номинант
