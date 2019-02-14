Продюсер, 2019

Самоуверенный и эгоистичный продюсер Алексей Дурнев ссорится с боссом, обижает исполнительницу главной роли и растрачивает весь бюджет на создание следующего фильма. Съёмки под угрозой срыва, и Дурневу предстоит отправиться в путешествие, чтобы вернуть деньги и исправить свои ошибки.

Безответственный кинопродюсер Алексей Дурнев умудряется потратить деньги, которые ему дали на производство нового фильма, на очередную вечеринку. Он оскорбляет главную актрису и ссорится со своей начальницей, и будущее картины оказывается под угрозой. Перед Алексеем ставят ультиматум: он должен найти необходимую сумму, чтобы компенсировать растрату, или отправиться в тюрьму. Чтобы спасти свою карьеру и будущее Дурнев едет в удивительное путешествие, где его ждут приключения, опасности и курьёзные ситуации. После всех трудностей, с которыми он сталкивается в пути, Алексей начинает по-другому смотреть на мир и собственную жизнь.