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Фильмы с Дмитрием Нагиевым
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Фильмы с Дмитрием Нагиевым

Дмитрий Нагиев – российской актер, шоумен, телеведущий с необычайной харизмой, получивший множество наград.

Все 36 Онлайн
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БУМЕРанг
БУМЕРанг
5.0
комедия
2021, Россия
12 стульев
12 стульев
0.0
приключения
2021, Россия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Прабабушка легкого поведения. Начало
5.0
комедия
2021, Россия
Спасите Колю!
Спасите Колю!
3.0
комедия
2020, Россия
Гудбай, Америка!
Гудбай, Америка!
7.0
комедия, драма
2020, Россия
Новогодние приключения Джингликов
Новогодние приключения Джингликов
0.0
анимация, детский
2019, Россия
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
6.0
комедия
2019, Россия
Девушки бывают разные
Девушки бывают разные
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2019, Россия
Непрощенный
Непрощенный
8.0
драма
2018, Россия
Елки Последние
Елки Последние
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2018, Россия
Кухня. Последняя битва
Кухня. Последняя битва
7.0
комедия
2017, Россия
Елки новые
Елки новые
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2017, Россия
Смешарики. Легенда о золотом драконе
Смешарики. Легенда о золотом драконе
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация
2016, Россия
Синдбад. Пираты семи штормов
Синдбад. Пираты семи штормов
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2016, Россия
Все о мужчинах
Все о мужчинах
5.0
комедия
2016, Россия
Клетка
Клетка
7.0
триллер
2015, Россия
Гороскоп на удачу
Гороскоп на удачу
Смотреть за 1 рубль
4.0
мелодрама, комедия
2015, Россия
Одной левой
Одной левой
Смотреть за 1 рубль
3.0
комедия
2015, Россия
Самый лучший день
Самый лучший день
5.0
комедия
2015, Россия
Территория Джа
Территория Джа
2.0
фантастика
2014, Россия / Казахстан / Австралия
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5 лучших фильмов и сериалов с Дмитрием Нагиевым

«Кухня», 2012-2016.

Сюжет комедийного сериала рассказывает о коллективе элитного заведения: французского ресторана «Клод Моне».

Главный герой, Максим, мечтает стать настоящим поваром и явно наделен чувством прекрасного, учитывая, что умудрился провести ночь с Викой – администратором ресторана, своенравной красавицей. Правда, легкомысленный парень даже не представлял, что попадет в это же заведение на работу. У него начинается полный сложностей и испытаний путь от человека, который отклеивает этикетки от бананов, до мастера кулинарного искусства. В коллективе постоянно происходят курьезные случаи и ссоры, а деспотичный шеф-повар подливает масла в огонь. Но когда приходит время бороться с начальством за справедливость и аристократичное меню, персонал превращается в дружную сплоченную команду. Нагиев исполняет роль хозяина «Клод Моне», бизнесмена, который оценивает ресторан как выгодный проект, но довольно далек от тонкостей французской кухни.

«Физрук», 2014.

Олег, в своем кругу больше известный как Фома, работал начальником охраны у криминального авторитета Мамая. Но его методы больше не актуальны, и босс снимает Олега с должности. Фома понимает, что ничем другим заниматься не хочет, и ищет способы вернуться к старой работе. Он принимает решение повлиять на бывшего шефа через его ребенка – Сашу. Для этого Фомин устраивается на работу учителем физкультуры в школе. Саша оказывается девочкой в сложном подростковом возрасте, и в первый же день обижается на нового учителя. Персонажа Нагиева ждет совершенно новый мир журналов, отчетности, спортивных мероприятий и работы с детьми. Получится ли у бандита адаптироваться под непривычные условия и добиться цели?

«Самый лучший фильм», 2008.

Вадик, главный герой комедии, умирает, совершив много непростительных грехов и не дождавшись своей свадьбы. В небесной канцелярии перед персонажем Харламова становится вопрос: заслужил ли он чем-то вечное пребывание в раю? Вместе с секретарем он пытается вспомнить что-то хорошее из своей жизни: дал прикурить сигарету мальчику, помог человеку с переломом застегнуть брюки. Молодой человек совершенно не в силах понять, почему это не перевешивает избиение мужчины и другие проступки. Целеустремленный парень добивается аудиенции с самим Богом, но тот не собирается менять мнение: Вадику уготован автобус, который доставит его в ад. Главному герою и его друзьям предстоят невероятные приключения…

«Популярный рейс», 2013.

Основной персонаж комедии, Игорь, уже три года работает вдали от дома, на мрачном Севере. Он тоскует по семье – детям и супруге Люде, но ему очень нужны деньги, поэтому мужчина не может вернуться в родные края. Однажды его самолет ломается и Игорю приходится совершать аварийное приземление в маленьком северном поселении. Члены экипажа одаривают аборигенов едой и лекарствами, а в благодарность шаман преподносит Игорю талисман в виде белой собаки.

Тем временем Люда, настрадавшись от разлуки, уже готова встретить Новый год с другим. У главного героя есть буквально три дня, чтобы вернуть любимую и не дать семье рухнуть.

«Одной левой», 2015.

Максим – популярный скульптор, чьи работы высоко ценятся богатыми коллекционерами. Он известный донжуан, но однажды его жизнь кардинально меняется. В его верхнюю конечность вселяется дух Софи – девушки, полностью противоположной ему по характеру. И прежде, чем Максим отыщет способ вернуть незваную гостью в ее тело, им придется как-то уживаться.

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