5 лучших фильмов и сериалов с Дмитрием Нагиевым

«Кухня», 2012-2016.

Сюжет комедийного сериала рассказывает о коллективе элитного заведения: французского ресторана «Клод Моне».

Главный герой, Максим, мечтает стать настоящим поваром и явно наделен чувством прекрасного, учитывая, что умудрился провести ночь с Викой – администратором ресторана, своенравной красавицей. Правда, легкомысленный парень даже не представлял, что попадет в это же заведение на работу. У него начинается полный сложностей и испытаний путь от человека, который отклеивает этикетки от бананов, до мастера кулинарного искусства. В коллективе постоянно происходят курьезные случаи и ссоры, а деспотичный шеф-повар подливает масла в огонь. Но когда приходит время бороться с начальством за справедливость и аристократичное меню, персонал превращается в дружную сплоченную команду. Нагиев исполняет роль хозяина «Клод Моне», бизнесмена, который оценивает ресторан как выгодный проект, но довольно далек от тонкостей французской кухни.

«Физрук», 2014.

Олег, в своем кругу больше известный как Фома, работал начальником охраны у криминального авторитета Мамая. Но его методы больше не актуальны, и босс снимает Олега с должности. Фома понимает, что ничем другим заниматься не хочет, и ищет способы вернуться к старой работе. Он принимает решение повлиять на бывшего шефа через его ребенка – Сашу. Для этого Фомин устраивается на работу учителем физкультуры в школе. Саша оказывается девочкой в сложном подростковом возрасте, и в первый же день обижается на нового учителя. Персонажа Нагиева ждет совершенно новый мир журналов, отчетности, спортивных мероприятий и работы с детьми. Получится ли у бандита адаптироваться под непривычные условия и добиться цели?

«Самый лучший фильм», 2008.

Вадик, главный герой комедии, умирает, совершив много непростительных грехов и не дождавшись своей свадьбы. В небесной канцелярии перед персонажем Харламова становится вопрос: заслужил ли он чем-то вечное пребывание в раю? Вместе с секретарем он пытается вспомнить что-то хорошее из своей жизни: дал прикурить сигарету мальчику, помог человеку с переломом застегнуть брюки. Молодой человек совершенно не в силах понять, почему это не перевешивает избиение мужчины и другие проступки. Целеустремленный парень добивается аудиенции с самим Богом, но тот не собирается менять мнение: Вадику уготован автобус, который доставит его в ад. Главному герою и его друзьям предстоят невероятные приключения…

«Популярный рейс», 2013.

Основной персонаж комедии, Игорь, уже три года работает вдали от дома, на мрачном Севере. Он тоскует по семье – детям и супруге Люде, но ему очень нужны деньги, поэтому мужчина не может вернуться в родные края. Однажды его самолет ломается и Игорю приходится совершать аварийное приземление в маленьком северном поселении. Члены экипажа одаривают аборигенов едой и лекарствами, а в благодарность шаман преподносит Игорю талисман в виде белой собаки.

Тем временем Люда, настрадавшись от разлуки, уже готова встретить Новый год с другим. У главного героя есть буквально три дня, чтобы вернуть любимую и не дать семье рухнуть.

«Одной левой», 2015.

Максим – популярный скульптор, чьи работы высоко ценятся богатыми коллекционерами. Он известный донжуан, но однажды его жизнь кардинально меняется. В его верхнюю конечность вселяется дух Софи – девушки, полностью противоположной ему по характеру. И прежде, чем Максим отыщет способ вернуть незваную гостью в ее тело, им придется как-то уживаться.