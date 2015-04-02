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Что творят мужчины! Что творят мужчины!
Киноафиша Фильмы Что творят мужчины! Отзывы о фильме «Что творят мужчины!»
Что творят мужчины! 2013 / Россия
4.7 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Что творят мужчины!»

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Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ну а вдруг хорошее кино получится. Да ладно кого я обманываю. ✊ Очередной копрофильм от быдлорежиссера. Ограничение 18 лет???а как же толпы 14 летних подростков на которых судя по трейлеру и рассчитан этот продукт? Видимо сарику андреасяну очень понравился фильм ”никто не знает про секс”и он решил перегадить ту кучу своей КУЧИЩЕЙ с камедиклабовуменами еще не испачкавшихся в полном метре. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
что за урод это дерьмо снял????✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
фильм для идиотов ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравился фильм. КОнечно тупость редкостная. Но из за актёров ТНТ он выезжает =)))



ПОржать там можно хорошо , куча смешных моментов =))))



7/10 - за актёров =)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DolceVita 2 апреля 2015, 12:51
Ужас! Ужас! Ужас! Хотела расслабиться после работы и отвлечься фильмом… терпела исключительно ради мужа, но в самом начале и в середине фильма когда весь зал РЖАЛ и он решил уточнить "Ну, как?" Честно сказала (извиняюсь) "ГОВНО". Фильм мне было смотреть не только противно, но и стыдно! Ничего смешного я не увидела. А над чем смеяться, что так низко ценят близость, повсюду люди не традиционной ориентации, люди занимаются пикапом, проституцией? Это не смешно…это печально! И еще, когда выходила из зала, было ощущение что облили липким и грязным. Единственное, почему не ушла из зала, потому что и муж терпит мои фильмы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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