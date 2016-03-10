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Ночь святого Валентина
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Ніч Святого Валентина

Ночь святого Валентина, 2016

2016 / Украина
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Все, что произошло в Ночь святого Валентина, теперь увидит вся страна! Пока все влюбленные пары мира одаривают друг друга нежными словами любви, наши герои принимают сюрпризы судьбы. Популярная рок-звезда отчаянно пытается дописать песню для фильма Гая Ричи и в творческих муках впервые за долгие годы встречает свою музу. 

Тем временем застенчивый гинеколог в перерывах между осмотром пациенток влюбляется в роковую красотку. Влюбленность ценой в собственную безопасность.

Ближе к полуночи город не спит. Студенты первого курса — тем более! В этот день они впервые устроили масштабную вечеринку, приуроченную к дню влюбленных. Их ночь могла быть идеальной, если бы на одном танцполе не повстречались ревнивый парень, завистливая бывшая и диджей, принявший удар безответной любви!

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 10 марта 2016
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Лерт
В ролях
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Даша Астафьева
Олег Собчук
Виктор Андриенко
Виктор Андриенко
Елена Турбал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь святого Валентина 1 постер
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