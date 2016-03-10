Ночь святого Валентина, 2016

Все, что произошло в Ночь святого Валентина, теперь увидит вся страна! Пока все влюбленные пары мира одаривают друг друга нежными словами любви, наши герои принимают сюрпризы судьбы. Популярная рок-звезда отчаянно пытается дописать песню для фильма Гая Ричи и в творческих муках впервые за долгие годы встречает свою музу.



Тем временем застенчивый гинеколог в перерывах между осмотром пациенток влюбляется в роковую красотку. Влюбленность ценой в собственную безопасность.



Ближе к полуночи город не спит. Студенты первого курса — тем более! В этот день они впервые устроили масштабную вечеринку, приуроченную к дню влюбленных. Их ночь могла быть идеальной, если бы на одном танцполе не повстречались ревнивый парень, завистливая бывшая и диджей, принявший удар безответной любви!