5 лучших фильмов с Кристиной Асмус

«Интерны», 2010-2016.

Комедийный ситком рассказывает о жизни и работе интернов, которые хотят стать настоящими врачами, но постоянно влипают в курьезные ситуации и ошибаются. Борис Левин – выпускник с красным дипломом, въедливый и самонадеянный, считающий себя будущим гением. Сема Лобанов – бывший работник скорой помощи, вспыльчивый и не слишком старательный, но очень прагматичный. Глеб – «мажор», сын главного врача, на работе предпочитающий развлекаться. Асмус исполняет в сериале роль Варвары – умной, ответственной, но наивной девушки. Герои под руководством деспотичного, но мудрого начальника Быкова учатся на своих ошибках, получая бесценный опыт и регулярно попадая впросак.

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», 2016.

Фильм состоит из трех частей, каждая из которых рассказывает о реальных историях знаменитых спортсменов, золотых призеров Олимпиады.

В центре сюжета – три звезды российского спорта. Светлана, которую сыграла Асмус – молодая и целеустремленная гимнастка, которая мечтает стать участницей Олимпийских игр. Она целиком посвящает себя изнурительным тренировкам, не боясь ни усталости, ни травм.

Карелин уже известен в греко-римской борьбе и покорил множество высот. Перед Олимпиадой он настраивается стать чемпионом и старательно готовится к состязаниям.

Александр Попов – пловец с большими амбициями. Он грезит о самом высоком месте на пьедестале, но ему предстоит справиться с тяжелым испытанием, которое ему преподносит жизнь.

«А зори здесь тихие», 2015.

Фильм рассказывает о событиях мая 1942 года. Военные действия в разгаре, фашистская армия пытается завладеть важным объектом – Кировской ЖД. Для этой миссии немецкие десантники высаживаются возле разъезда. Это опытные солдаты, неоднократно закаленные в битвах. Сопротивление же с советской стороны – комендант Федот и несколько молодых зенитчиц под его руководством.

Если противник завладеет железной дорогой, фашисты без труда доберутся до важных точек в стране. Поэтому Васкову и его неопытным подопечным нужно любой ценой защитить объект.

«Дублер», 2013

Игорь – известный актер, жизнь которого состоит из постоянных съемок, интервью, светских раутов, концертов и презентаций. У него нет права на отдых, жена и дочь не видят его даже по выходным и праздникам: мужчина приезжает домой только, чтобы несколько часов поспать. Его трудолюбие приносить свои плоды – кандидатуру Игоря выдвигают на престижную премию, только теперь работать придется еще больше, чтобы переиграть основного конкурента.

Сева – скромный молодой человек. Он живет в пригороде Москвы и работает массажистом. Особенность этого персонажа – он похож на Игоря, словно брат-близнец. Когда звезда шоу-бизнеса узнает о двойнике, ему в голову приходит отличная идея: сделать Севу своим дублером, который будет притворяться знаменитостью на важных мероприятиях. Жизнь обоих персонажей непредсказуемо меняется…

«Текст», 2019.

Илья попал в тюрьму из-за ложного обвинения по статье о распространении наркотиков. После освобождения главный герой жаждет отомстить человеку, который его подставил. Он получает полный доступ к телефону Петра: снимкам, видеозаписям, перепискам с девушкой Ниной, с родителями и коллегами. Через текст на дисплее смартфона Илья на какое-то время для всех становится Петром…

Асмус снялась в откровенной сцене фильма и скандально прославилась. Имя актрисы после этой роли долго фигурировало в главных новостях российского кино.