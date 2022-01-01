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Фильмы с Кристиной Асмус
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Фильмы с Кристиной Асмус

Кристина Асмус исполнила свою первую роль, еще будучи школьницей, но популярность актрисе принес образ доктора Вари Черноус в «Интернах».

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Китобой
Китобой
6.0
драма, приключения
2020, Россия / Польша / Бельгия
Текст
Текст
7.0
драма
2019, Россия
Псы под прикрытием
Псы под прикрытием
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7.0
комедия, приключения, семейный
2018, США / Великобритания
А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие...
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7.0
военный, драма, исторический
2015, Россия
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
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6.0
спорт, драма
2015, Россия
Психи
Психи
5.0
драма
2015, Россия
Оз: Возвращение в Изумрудный город
Оз: Возвращение в Изумрудный город
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5.0
семейный, анимация, мюзикл
2014, США
Легок на помине
Легок на помине
5.0
фантастика, комедия
2014, Россия
Переполох в джунглях
Переполох в джунглях
4.0
детский, приключения
2014, Корея / Мексика
Что творят мужчины!
Что творят мужчины!
4.0
комедия
2013, Россия
Хранители снов
Хранители снов
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7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Zолушка
Zолушка
6.0
комедия
2012, Россия
Дублер
Дублер
6.0
комедия
2012, Россия
Иван Царевич и Серый Волк
Иван Царевич и Серый Волк
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, анимация, сказка
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5 лучших фильмов с Кристиной Асмус

«Интерны», 2010-2016.

Комедийный ситком рассказывает о жизни и работе интернов, которые хотят стать настоящими врачами, но постоянно влипают в курьезные ситуации и ошибаются. Борис Левин – выпускник с красным дипломом, въедливый и самонадеянный, считающий себя будущим гением. Сема Лобанов – бывший работник скорой помощи, вспыльчивый и не слишком старательный, но очень прагматичный. Глеб – «мажор», сын главного врача, на работе предпочитающий развлекаться. Асмус исполняет в сериале роль Варвары – умной, ответственной, но наивной девушки. Герои под руководством деспотичного, но мудрого начальника Быкова учатся на своих ошибках, получая бесценный опыт и регулярно попадая впросак.

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», 2016.

Фильм состоит из трех частей, каждая из которых рассказывает о реальных историях знаменитых спортсменов, золотых призеров Олимпиады.

В центре сюжета – три звезды российского спорта. Светлана, которую сыграла Асмус – молодая и целеустремленная гимнастка, которая мечтает стать участницей Олимпийских игр. Она целиком посвящает себя изнурительным тренировкам, не боясь ни усталости, ни травм.

Карелин уже известен в греко-римской борьбе и покорил множество высот. Перед Олимпиадой он настраивается стать чемпионом и старательно готовится к состязаниям.

Александр Попов – пловец с большими амбициями. Он грезит о самом высоком месте на пьедестале, но ему предстоит справиться с тяжелым испытанием, которое ему преподносит жизнь.

«А зори здесь тихие», 2015.

Фильм рассказывает о событиях мая 1942 года. Военные действия в разгаре, фашистская армия пытается завладеть важным объектом – Кировской ЖД. Для этой миссии немецкие десантники высаживаются возле разъезда. Это опытные солдаты, неоднократно закаленные в битвах. Сопротивление же с советской стороны – комендант Федот и несколько молодых зенитчиц под его руководством.

Если противник завладеет железной дорогой, фашисты без труда доберутся до важных точек в стране. Поэтому Васкову и его неопытным подопечным нужно любой ценой защитить объект.

«Дублер», 2013

Игорь – известный актер, жизнь которого состоит из постоянных съемок, интервью, светских раутов, концертов и презентаций. У него нет права на отдых, жена и дочь не видят его даже по выходным и праздникам: мужчина приезжает домой только, чтобы несколько часов поспать. Его трудолюбие приносить свои плоды – кандидатуру Игоря выдвигают на престижную премию, только теперь работать придется еще больше, чтобы переиграть основного конкурента.

Сева – скромный молодой человек. Он живет в пригороде Москвы и работает массажистом. Особенность этого персонажа – он похож на Игоря, словно брат-близнец. Когда звезда шоу-бизнеса узнает о двойнике, ему в голову приходит отличная идея: сделать Севу своим дублером, который будет притворяться знаменитостью на важных мероприятиях. Жизнь обоих персонажей непредсказуемо меняется…

«Текст», 2019.

Илья попал в тюрьму из-за ложного обвинения по статье о распространении наркотиков. После освобождения главный герой жаждет отомстить человеку, который его подставил. Он получает полный доступ к телефону Петра: снимкам, видеозаписям, перепискам с девушкой Ниной, с родителями и коллегами. Через текст на дисплее смартфона Илья на какое-то время для всех становится Петром…

Асмус снялась в откровенной сцене фильма и скандально прославилась. Имя актрисы после этой роли долго фигурировало в главных новостях российского кино.

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