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Иван Царевич и Серый Волк 2
Отзывы о мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк 2»
Иван Царевич и Серый Волк 2
2013 / Россия
Трейлер
6.5
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 5.2
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lexxx197918
2 апреля 2015, 12:51
мда
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Если шутить на ту же тему несколько лет подряд, то и получится как в нынешнем "Комеди Клабе". Скоро будут записывать смех за кадром, чтобы зрители знали когда смеяться.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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nurova2002
2 апреля 2015, 12:51
мне очень понравился! ребенок был счастлив! самый лучший мульт наверное))) всем советую✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Криштиану
2 апреля 2015, 12:51
Почитал комменты вчера и ужаснулся. Неужели настолько всё плохо? И вот сегодня с утра назло всем критикам я всё-таки посетил сие творение. Обычно после таких комментариев кино смотрится на ура, потому как ничего от него не ждёшь. Но это не тот случай.. мультфильм действительно поганый. Ужасно скучный!!!!!! Персонажи мёртвые(( Очень хотелось уйти, но до последнего надеялся хоть на какое-то чудо. Я не то, что ни разу не засмеялся, не было ни одного момента, где можно было хотя бы улыбнуться... Если и есть в этом мультике что-то положительное, то это милая летучая мышь)))))✊
2 апреля 2015, 12:51
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