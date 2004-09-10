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Идеальное преступление Идеальное преступление
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Crimen ferpecto

Идеальное преступление, 2004

2004 / Италия / Испания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Рафаэль — очень амбициозный мужчина, любитель привлекательных женщин и красивой жизни. Он — прирожденный торгаш и работает в крупном универмаге. Рафаэль делает все возможное, чтобы стать новым начальником, но у него есть сильный конкурент — ветеран торговли дон Антонио.

И вот место начальника этажа достается Антонио, который начинает отыгрываться на Рафаэле и при первой возможности увольняет его. Обменявшись оскорблениями, мужчины вступают в драку, в ходе которой новый начальник случайно погибает. Единственный свидетель происшедшего — Лурдес, безответно влюбленная в Рафаэля. С помощью шантажа она заставляет его стать её любовником, мужем и рабом. Чтобы освободиться от Лурдес, он разрабатывает план убийства. Идеального убийства.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 10 сентября 2004
Возраст 18+
Режиссер
Алекс де ла Иглесиа
Алекс де ла Иглесиа
В ролях
Гильермо Толедо
Моника Сервера
Луис Варела
Энрике Вильен
Фернандо Техеро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Идеальное преступление 1 постер
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