Идеальное преступление, 2004

Рафаэль — очень амбициозный мужчина, любитель привлекательных женщин и красивой жизни. Он — прирожденный торгаш и работает в крупном универмаге. Рафаэль делает все возможное, чтобы стать новым начальником, но у него есть сильный конкурент — ветеран торговли дон Антонио.



И вот место начальника этажа достается Антонио, который начинает отыгрываться на Рафаэле и при первой возможности увольняет его. Обменявшись оскорблениями, мужчины вступают в драку, в ходе которой новый начальник случайно погибает. Единственный свидетель происшедшего — Лурдес, безответно влюбленная в Рафаэля. С помощью шантажа она заставляет его стать её любовником, мужем и рабом. Чтобы освободиться от Лурдес, он разрабатывает план убийства. Идеального убийства.