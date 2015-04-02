Неистовый баск Алекс де ла Иглесиа в очередной раз предъявил закатившейся Европе тот яростный и веселый огонь, который кое-где еще тлеет в ее недрах и который пока так и не удалось затоптать политкорректной скуке, царствующей на фестивалях, в умах и прочих частях тела. Столь феерического решения гендерного вопроса кинематограф, похоже, не видел уже давно. Христос, грабящий ломбард с помощью до зубов вооруженного малолетнего сына и карнавальных подельников (включая Губку Боба и карлика,…
Может, сгустили в трейлере, но последний Альбодовар со своим самолетиком - просто милый и душевный междусобойчик по сравнению с тутошним мракобесием.
Досталось обоим полам, но больше все-таки по дамочкам проехались. Мужчины только в начале показаны полными придурками и лузерами, потому что из-за денег рискуют. Когда чувства включаются, героя нормально на подвиги тянет, и с головой он дружит.
В конце, про мальчика с фокусами: говорили, что он должен стать наказанием мужчинам, а показали, как он девочек мучает.
8/10
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