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Неистовый баск Алекс де ла Иглесиа в очередной раз предъявил закатившейся Европе тот яростный и веселый огонь, который кое-где еще тлеет в ее недрах и который пока так и не удалось затоптать политкорректной скуке, царствующей на фестивалях, в умах и прочих частях тела. Столь феерического решения гендерного вопроса кинематограф, похоже, не видел уже давно. Христос, грабящий ломбард с помощью до зубов вооруженного малолетнего сына и карнавальных подельников (включая Губку Боба и карлика,…