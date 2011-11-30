Что нужно для того, чтобы получить свои 15 минут славы?! В случае неудачливого рекламщика Роберто для этого требуется свалиться с большой высоты и упасть затылком на торчащую арматуру. Плохие новости: наш герой в сознании, но его голова проткнута, точно коктейльная оливка и врачи запрещают его двигать, опасаясь за его жизнь. Хорошие новости: теперь он — медийная звезда, за интервью с которым телеканалы готовы выложить баснословные суммы. Но ты остаешься звездой, лишь пока в тебе теплится последняя искра жизни...
ПроизводствоAlfresco Enterprises, Trivisión S.L., La Ferme! Productions
Другие названия
La chispa de la vida, As Luck Would Have It, Kako sreća hoće, La fortuna della vita, The Spark of Life, Un jour de chance, Życie to jest to, Остання іскра життя, Последняя искра жизни, 刺さった男, 生命的火花, Zycie to Jest to