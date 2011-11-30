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Постер фильма Последняя искра жизни
6.6
Последняя искра жизни - Трейлер
Киноафиша Фильмы Последняя искра жизни
6.6

Последняя искра жизни

, 2011
La chispa de la vida
Испания, Франция, США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Последняя искра жизни
6.6
Последняя искра жизни - Трейлер
Последняя искра жизни  Трейлер

О фильме

Что нужно для того, чтобы получить свои 15 минут славы?! В случае неудачливого рекламщика Роберто для этого требуется свалиться с большой высоты и упасть затылком на торчащую арматуру. Плохие новости: наш герой в сознании, но его голова проткнута, точно коктейльная оливка и врачи запрещают его двигать, опасаясь за его жизнь. Хорошие новости: теперь он — медийная звезда, за интервью с которым телеканалы готовы выложить баснословные суммы. Но ты остаешься звездой, лишь пока в тебе теплится последняя искра жизни...

В ролях

Сальма Хайек
Сальма Хайек
Luisa
Каролина Банг
Pilar Álvarez
Сантьяго Сегура
Сантьяго Сегура
Начо Вигалондо
Начо Вигалондо
Бланка Портильо
Mercedes
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
Хосе Мота
Roberto
Хуан Луис Галиардо
Alcalde
Фернандо Техеро
Johnny
Мануэль Тальяфе
Claudio
Антонио Гарридо
Dr. Velasco
Эдуардо Касанова
Lorenzo
Режиссер Алекс де ла Иглесиа
Сценарист Рэнди Фелдмэн
Композитор Joan Valent
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Франция / США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 5 октября 2012
Премьера в мире 30 ноября 2011
Дата выхода
6 декабря 2012 Россия Кино без границ 16+
6 декабря 2012 Беларусь
8 февраля 2012 Германия
30 ноября 2011 Испания
6 декабря 2012 Казахстан
13 апреля 2012 Польша
24 апреля 2012 США
20 декабря 2012 Украина
11 декабря 2012 Франция
Сборы в мире $1 340 269
Производство Alfresco Enterprises, Trivisión S.L., La Ferme! Productions
Другие названия
La chispa de la vida, As Luck Would Have It, Kako sreća hoće, La fortuna della vita, The Spark of Life, Un jour de chance, Życie to jest to, Остання іскра життя, Последняя искра жизни, 刺さった男, 生命的火花, Zycie to Jest to

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 16 голосов
6.1 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Последняя искра жизни - Трейлер
Последняя искра жизни Трейлер
Последняя искра жизни - Отрывок 1
Последняя искра жизни Отрывок 1
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