Что нужно для того, чтобы получить свои 15 минут славы?! В случае неудачливого рекламщика Роберто для этого требуется свалиться с большой высоты и упасть затылком на торчащую арматуру. Плохие новости: наш герой в сознании, но его голова проткнута, точно коктейльная оливка и врачи запрещают его двигать, опасаясь за его жизнь. Хорошие новости: теперь он — медийная звезда, за интервью с которым телеканалы готовы выложить баснословные суммы. Но ты остаешься звездой, лишь пока в тебе теплится последняя искра жизни...

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