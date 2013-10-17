«Ведьмы из Сугаррамурди»: Рецензия Киноафиши

Неистовый баск Алекс де ла Иглесиа в очередной раз предъявил закатившейся Европе тот яростный и веселый огонь, который кое-где еще тлеет в ее недрах и который пока так и не удалось затоптать политкорректной скуке, царствующей на фестивалях, в умах и прочих частях тела. Столь феерического решения гендерного вопроса кинематограф, похоже, не видел уже давно. Христос, грабящий ломбард с помощью до зубов вооруженного малолетнего сына и карнавальных подельников (включая Губку Боба и карлика, переодетого Человеком-невидимкой), уносящий с собою целый противень золотых обручальных колец, символов мужского рабства, и в итоге попадающий в царство макбетовских ведьм (в число которых входят и трансвеститы), поклоняющихся ожившей гигантской палеолитической венере, – кто еще способен так встряхнуть угасающий континент, как не автор «Дня зверя» и «Печальной баллады для трубы»? Иглесиа, мастер сюрреалистической клоунады и гротеска, по-прежнему на пике формы. Его герои, насмотревшиеся американского кино, пытаются из Мадрида бежать на юг – «в Мексику», однако попадают в эпицентр противомужских шабашей («– А что такое шабаш? – Это такой гудеж, только в Средние века»), где старшее поколение колдуний делает из малолетних грабителей поджарку а-ля Гензель и Гретель, в то время как младшее штудирует теологию в Тюбингенском университете – единственно с целью наставить будущих богословов на путь бескомпромиссного и круглосуточного садомазо. Здесь, в недобитом инквизицией поселении с инфернально-рычащим именем Сугаррамурди, где из жуткой туалетной дыры выглядывает бунюэлевский глаз, а затем высовывается любопытствующая рука, в стиле Ллойда Кауфмана и Сэма Рэйми, и где новообретенный андрогин должен стать троянским конем (Дарвин, Линней и Ламарк хором поперхнулись бы от такого катастрофического смешения природ и видов), – здесь готовится тщательно спланированный финал мужского, слабовольного, фаллоцентрического и якобы разумного Запада. «– Куда вы? – Помешать твоей матери уничтожить западную цивилизацию. Ты не против?»

Собственно, уничтожению западной цивилизации Алекс де ла Иглесиа целенаправленно и противостоит. Только угроза подобного уничтожения исходит, разумеется, не от радикальных сугаррамурдиских феминисток, поедающих запеченные мужские пальчики и отрезанные почти вангоговские ушки (кстати, одна из поедательниц, тюбингенская студентка теологии Эва, – в миру Каролина Банг и по совместительству подруга режиссера). Угроза состоит в заплывании сознания, в том числе и кинематографического сознания, угрюмым полуфлегматическим-полумеланхолическим жиром, вялотекущей социальной актуальностью, не могущей толком поставить ни один из кардинальных социальных вопросов, зато регулярно снимающей сливки в Каннах, Берлине, Венеции и далее везде. Ровно тот же тяжелый моралистический бубнеж, разносимый уже из североамериканских голов, превратил идею авторских прав в полный абсурд. Именно поэтому Алекс де ла Иглесиа, поборник свободного пользовательского файлообмена, ушел с поста президента Испанской киноакадемии, воспротивившись закону о борьбе с интернет-пиратством, который принял Мадрид, усиленно склоняемый и наклоняемый Вашингтоном. И именно поэтому Сугаррамурди – чуть ли не последнее лекарство от тяжелых (пост)протестантских зануд, бескорыстных апостолов капитализма, готовых удавить полмира за недоплаченную копейку, цент или пенс, причитающиеся за те дарования, которые, кстати, вложены Богом (или, если угодно, природой), а вовсе не принадлежат держателям бесчисленных патентов, лицензий и эксклюзивных договоров…

Сергей Терновский