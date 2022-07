1 The Car and the Radio Fernando Velázquez 1:33

2 The Encounter and Main Title Fernando Velázquez 2:52

3 Helvetia Fernando Velázquez 7:13

4 A New Home Fernando Velázquez 2:33

5 What Happens Now? Fernando Velázquez 2:47

6 Voices from the Other Room Fernando Velázquez 1:50

7 Obervation Room Fernando Velázquez 5:40

8 Victoria Come Mama Fernando Velázquez 2:50

9 The Painted Wall / The Doll Fernando Velázquez 1:56

10 Desange Folder Fernando Velázquez 2:32

11 Scare and Lucas Wake Up Fernando Velázquez 3:53

12 Wilson Pass Fernando Velázquez 1:23

13 Vic in the Laptop Archive Fernando Velázquez 2:26

14 You Guys Talk a Lot Fernando Velázquez 2:16

15 Last Hypno Fernando Velázquez 3:13

16 Good Night Fernando Velázquez 1:55

17 Mama Fight Fernando Velázquez 4:12