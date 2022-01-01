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Дэниэл Кэш
Дэниэл Кэш
Daniel Kash
О персоне
Фильмография
Дэниэл Кэш
Daniel Kash
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Дата рождения
25 апреля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Монреаль, Канада
Биография Дэниэл Кэш
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Фильмография Дэниэл Кэш
Проклятие пиковой дамы
ужасы
2021, Канада
4.0
Мама
ужасы
2013, США
7.0
В одну сторону
триллер, драма, криминал
2007, Германия
7.0
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