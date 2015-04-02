Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мама
Отзывы о фильме «Мама»
Mama
Мама
2013 / США
Трейлер
7.5
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Мама»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела Маму во Вьетнаме, в Сайгоне (тут его крутят с 18/01). Зал приятно верещал от страха. Фильм, надо признаться, жуткий (в самом хорошем смысле этого слова :-)). Мне очень понравился. Качественно и страшно (на мой вкус). Мой жених сказал, что в жизни больше его на ужасы не затащу))). 10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение stalker_spb88 от 09/02/2013 - 00:48:34
Мама очаровательна, здорово украсила фильм. И, конечно, Честейн понравилась, в роли татуированной рокерши, у которой проснулся материнский инстинкт. Идет ей быть брюнеткой.
Сценарий так себе, финал фу какой. За что так с ребенком?
И чего они там, в избушке, столько лет одними вишнями питались?
Малыша Стругацких уж экранизировали бы, что ли...хотя их читать интереснее в любом случае.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Я так и не понял понравился мне фильм или нет.
Этот ужастик как мне кажется больше подойдет для женской половины,как то совсем не страшно,хотя и неплохие спецэффекты для такого малобюджетного кинца.
С чего такие сборы в мире тоже непонятно,видимо имя Гильермо Дель Торо на афише крупными буквами(хотя он и не режиссер)сделало свое дело.
Ну не цепляет,задумка хорошая но исполнение какое то скомканое.Наляпали конечно,как же без этого:запах девочек держится в лесу 5 лет и собака без труда берет след,скелет который зачем то сотни лет хранится в архивах,даже ночью за окнами светло,в дом у озера все приходят только ночью,девочки незамерзайки,вишни?
Сложно оценить не хорошо ни плохо Б/О.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Доброе, старое, вечное.)). Я на самом деле рассчитывал, что кино будет более не обычным. По приданию Дель Торо, потустороннее должно защищать невинных от взрослых, это его конёк. то есть МАМА, должна по идеи объединится с Честейн и наподдать хорошенько, мужьям, соц службам, ФБР, Бараку Обаме!) Всем, кто думает можно обижать, в целях установление "правильных демократических порядков" и "и системного воспитания, нестандартно-типового ребенка"). Но нет! Даже дух МАМЫ, был сломлен "госмашиной", Честейн бросила гитару и потолстела, за фильм убили пару детей!! Какой к черту Гильермо?!! Кто писал сценарий? Опять Хилари Клинтон?!!!
Что касается самого фильма, то многое понравилось мне, где то страшновато наверное даже, но в целом так много клише, что безусловно это не пресловутый Гильермо Дель Торо даже, это крепкий американский середнячок, про крепкую, американскую, среднюю мечту о доме и детях)!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
НУ И ДЕРЬМО ФИлЬМЕЦ !✊ . Скукотень редкостная. Страшных моментов всего один за фесь фильм. А Концовка просто добила. Мелодраму развели с приведением , стоят и все плачут ХАХАХАХА , ну сцука прикалисты. За руки держаться и все грустные такие хахаха
ЖЕСТЬ кароче. Лучше не ходите на эту чушь.
1/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Зеленая миля
9 комментариев
Праведник
42 комментария
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Разбой
10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas
203 комментария
Синдром
1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
2 комментария
Идеальное убийство
6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Отзывы
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Мама очаровательна, здорово украсила фильм. И, конечно, Честейн понравилась, в роли татуированной рокерши, у которой проснулся материнский инстинкт. Идет ей быть брюнеткой.
Сценарий так себе, финал фу какой. За что так с ребенком?
И чего они там, в избушке, столько лет одними вишнями питались?
Малыша Стругацких уж экранизировали бы, что ли...хотя их читать интереснее в любом случае.
Этот ужастик как мне кажется больше подойдет для женской половины,как то совсем не страшно,хотя и неплохие спецэффекты для такого малобюджетного кинца.
С чего такие сборы в мире тоже непонятно,видимо имя Гильермо Дель Торо на афише крупными буквами(хотя он и не режиссер)сделало свое дело.
Ну не цепляет,задумка хорошая но исполнение какое то скомканое.Наляпали конечно,как же без этого:запах девочек держится в лесу 5 лет и собака без труда берет след,скелет который зачем то сотни лет хранится в архивах,даже ночью за окнами светло,в дом у озера все приходят только ночью,девочки незамерзайки,вишни?
Сложно оценить не хорошо ни плохо Б/О.
Что касается самого фильма, то многое понравилось мне, где то страшновато наверное даже, но в целом так много клише, что безусловно это не пресловутый Гильермо Дель Торо даже, это крепкий американский середнячок, про крепкую, американскую, среднюю мечту о доме и детях)!
ЖЕСТЬ кароче. Лучше не ходите на эту чушь.
1/10
Авторизация по e-mail