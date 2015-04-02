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Цель номер один Цель номер один
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Zero Dark Thirty Цель номер один 2012 / США
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Цель номер один»

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Наша рецензия

Прежде чем смотреть «Цель номер один» и читать данную рецензию, весьма небесполезно ознакомиться с нижеследующим пространным отрывком из нашумевшей книги французского журналиста Тьерри Мейссана «11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация», вышедшей в 2002-м. Книга эта, разумеется, небесспорна, но чрезвычайно поучительна, и очень хорошо в процессе просмотра Zero Dark Thirty удерживать в голове – как мысленный фон – плоды мейссановских политических раскопок…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Nikitos, 14/01/2013 - 15:55:52):Честейн взяла "Золотой глобус"



Круто. Бигелоу умеет своих актеров подавать очень выгодно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Мне понравилось все, что я видел у Бигелоу до этого. Прямо не знаю,как у нее это получается...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Самый наискучнееший фильм что я когда-либо видела! Давно не припомню чтобы уходила с сеанса, но это как раз тот случай. Причем жертвенно просидела 1 час 40 мин, но сидеть еще час анриал.. Сначала по реалистичности и документальности картинки напомнило даже Арго Аффлека, и вообще первые мин 10 еще вселяли слабую надежду.. А остальное, все равно что новости по нтв 2 часа к ряду смотреть, с красивой ведущей (Честейн). Никакой интриги, все понятно на 2 часа вперед, скукота.



P.S. Бигелоу в очередной раз подлизнула своим "патриотизмом" и доблестными отважными американскими цэрэушниками ✊



1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Соглашусь с ПирожОком, но Бигелоу на мой взгляд подтвердила, что является проффесионалом, высшей пробы. И 100% заказухи Обамы, сделала весьма смотрибельный ПсевдоДок. Не показали почему то, как они его в море сбросили, видимо не смогли найти логичного обоснования))) за режиссуру 8 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (SwordfishV, 22/02/2013 - 18:13:06):

На мой взгляд, заказуху политизированную, можно усмотреть, хотя бы в том факте, что Усама вобще был и его видели мертвого много людей. Хотя лично я думаю, это все развод америкосовский.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Олег Бицепс 2 марта 2023, 19:20
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
2 марта 2023, 19:20 Ответить
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