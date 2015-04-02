Прежде чем смотреть «Цель номер один» и читать данную рецензию, весьма небесполезно ознакомиться с нижеследующим пространным отрывком из нашумевшей книги французского журналиста Тьерри Мейссана «11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация», вышедшей в 2002-м. Книга эта, разумеется, небесспорна, но чрезвычайно поучительна, и очень хорошо в процессе просмотра Zero Dark Thirty удерживать в голове – как мысленный фон – плоды мейссановских политических раскопок…
Круто. Бигелоу умеет своих актеров подавать очень выгодно.
P.S. Бигелоу в очередной раз подлизнула своим "патриотизмом" и доблестными отважными американскими цэрэушниками ✊
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На мой взгляд, заказуху политизированную, можно усмотреть, хотя бы в том факте, что Усама вобще был и его видели мертвого много людей. Хотя лично я думаю, это все развод америкосовский.
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