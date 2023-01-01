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Награды и номинации фильма Цель номер один
Zero Dark Thirty
Цель номер один
2012 / США
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6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Номинант
Лучший сценарий
Номинант
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Номинант
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Лучшая женская роль
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Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2013
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
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