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Цель номер один Цель номер один
Киноафиша Фильмы Цель номер один Награды и номинации фильма Цель номер один
Zero Dark Thirty Цель номер один 2012 / США
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Цель номер один

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший испуг
Номинант
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