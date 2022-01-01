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Штурм Белого дома
Штурм Белого дома, 2013: актеры и роли
White House Down
Штурм Белого дома
2013 / США
Трейлер
7.4
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Штурм Белого дома, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих
Roland Emmerich
В ролях
Ченнинг Татум
Channing Tatum
Джейми Фокс
Jamie Foxx
Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
Джейсон Кларк
Jason Clarke
Джеймс Вудс
James Woods
Ричард Дженкинс
Richard Jenkins
Рашель Лефевр
Rachelle Lefevre
Гарсель Бове
Garcelle Beauvais
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Одна
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