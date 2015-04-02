Страсть к уничтожению основных символов и мозговых центров собственной государственности приобрела в Голливуде характер настоящей эпидемии. Не успела еще отгрохотать канонада «Падения Олимпа», как несчастный Белый дом уже снова разносят на клочки, причем делает это человек, съевший собаку на уничтожении президентского обиталища: у Роланда Эммериха еще в «Дне независимости» Белый дом взорвали инопланетяне. После инопланетян, а также северных корейцев, порезвившихся у…
Джейми Фокс сыграл отлично ✊
9/10
Да уж реализма тут хоть отбавляй✊ ✊ ))
Но в целом весело, напрыгали на 5\10 точно. Спецэфекты убойные и драйв я что то не заметил. Давай те скажем зрителям, которые еще не смотрели этот фильм, честно - спецэффектов и драйва там нет! Там 2 часа ст... над Американским политическим боевиком, бесконечные передачи власти и чемоданчиков, бывшие особисты, террористы и девочка с флагом. Вот собственно и все о фильме.
Ах да по поводу реализма. Ничего более идиотского , чем бой у Белого Дома, вы точно не видели давно. Танк застрявший на ограждении, когда по кругу джип догоняет их президента, снайперы на крыше Белого Дома, которых почему то забыли убить, спецназ Дельта, который не смог высадиться, не один человек, из трех вертолетов, беготня по вентиляционным шахтам Белого Дома, как будто мыши по старому, деревянному амбару. Ну вобщем смех один да и только.)
Нелепые террористы спокойно разгуливают по белому дому,утыканому спецслужбами и охраной
, когда одного взгляда на них достаточно ,чтоб понять ,что они маньяки. Пронести адскую бомбу через систему безопасности тоже не проблема, а, взорвав ее, оказывается что охраны и спецслужб в Белом доме вовсе и нет. Кучка карикатурных бандитов легко забирает оружие и убивает трех с половиной инвалидов из охраны. Народная гвардия в лице бравого танка робко стоит у ворот и помогать не собирается, они приехали лишь для того ,чтобы удерживать толпу зевак, а на спасение президента им плевать.
Целый штаб высших чинов ломает голову ,что же делать, в то время как чудом сбежавший президент на лимузине не может выехать за территорию Белого дома ,потому что там забор!!! Сломать его чудолимузин не в силах ,зато он легко выдерживает попадания из гранатомета и очереди крупнокалиберного пулемета в лобовое стекло в отличие от жалкого танка
5/10
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